Le site Phonandroid fait peau neuve

Le célèbre site tech s'offre une grande refonte avec un nouvel habillage graphique et une nouvelle structure. L'occasion de suivre toute l'actualité de la mobilité et de nombreux autres domaines avec des tests, des guides d'achat et des bons plans.

Ce mardi 3 février 2026, Phonandroid inaugure une nouvelle formule avec une refonte complète de son interface et de sa structure. Créé en 2010, ce célèbre site a rejoint le groupe CCM Benchmark fin 2022, aux côtés de Comment Ça Marche (CCM) et d'autres figures de la presse en ligne française telles que Le Journal des Femmes, L'internaute, le Journal du Net et Droit-finances mais aussi des plateformes populaires comme Copains d'avant, Ariase et Bemove.

Contrairement à ce que son nom laisse entendre, Phonandroid ne se contente pas de traiter de l'univers Android : car si le site parle bien de smartphones, de tablettes, d'applis et de services ligne à travers des actualités, des tests, des tutoriels, des guides d'achat et des bons plans, il accorde également une grande place au monde Apple et à l'iPḧone, mais aussi à Windows et à d'autres domaines comme le jeu vidéo, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le streaming, l'automobile ou encore l'espace.

Autant de thèmes qui profitent dès aujourd'hui de la nouvelle organisation des rubriques et d'un nouvel habillage graphique plus moderne, en mode sombre. Pour autant, la ligne éditoriale ne change pas : tout est réalisé par la même équipe, avec la même passion et le même rythme. Une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir ce site emblématique qui se décline également en vidéo sur sa propre chaîne YouTube.