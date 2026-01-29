Cadeau pCloud : 20 Go de stockage en ligne gratuits pour tout le monde

Le service de stockage en ligne suisse pCloud permet exceptionnellement de profiter de 20 Go de stockage en ligne gratuits. Pas besoin de carte bancaire, une simple inscription avec une adresse mail suffit. Pourquoi s'en priver ?

Avec les tensions géopolitiques actuelles entre l'Europe et les États-Unis, y compris avec les GAFAM, la protection des données n'a jamais été un enjeu aussi majeur. Il faut particulièrement faire attention à ce que nous stockons dans le cloud, afin d'éviter que nos informations ne tombent entre de mauvaises mains. C'est l'occasion de se tourner vers des alternatives européennes, qui méritent bien un petit coup de projecteur.

Et ça tombe bien car, à l'occasion de la Journée européenne de la protection des données, qui a eu lieu le 28 janvier, pCloud, le célèbre service de stockage suisse, fait un joli cadeau : 20 Go de stockage cloud gratuits, sans carte bancaire, ni engagement. Il suffit simplement de créer un compte !

pCloud : un service de stockage sécurisé et européen

Avec plus de 19 millions d'utilisateurs à travers le monde, pCloud s'est imposé comme un acteur majeur du stockage en ligne. Compatible avec Windows, macOS et Linux, et doté d'applications mobiles pour Android et iOS, le service se présente comme un disque dur virtuel accessible en ligne. Il facilite la gestion des données tout en augmentant l'espace de stockage des appareils, notamment grâce aux sauvegardes automatiques et à la synchronisation en temps réel. De plus, les fichiers étant hébergés en Europe, dans des centres de données situés au Luxembourg, ils bénéficient d'un cadre juridique particulièrement strict en matière de protection de la vie privée – un point crucial au vu du contexte géopolitique actuel.

En plus, pCloud permet d'importer facilement ses fichiers depuis d'autres services comme Google Drive, OneDrive, Dropbox ou encore Google Photos. En quelques clics, il est possible de centraliser toutes ses données dans un seul espace, sans passer par un téléchargement manuel fastidieux. Pratique !

pCloud : comment profiter des 20 Go de stockage gratuits ?

Pour profiter de cette offre, il suffit de cliquer sur ce lien et de se connecter, soit en passant directement par son compte Google, Facebook ou Apple, soit en entrant simplement son adresse mail. Une nouvelle page s'affiche alors. Il ne reste plus qu'à cocher les conditions d'utilisation et à cliquer sur le bouton bleu "Créer un compte". Et le tour est joué ! Attention, cette offre est uniquement valable pour les nouveaux inscrits !

Attention, il est possible que les nouveaux venus doivent compléter une petite to-do-list pour débloquer ces 20 Go gratuits, par exemple en téléversant un premier fichier, en téléchargeant l'application de bureau et mobile, en vérifiant un e-mail, etc. C'est en tout cas ce qu'exige le service pour obtenir les 10 Go gratuits en temps normal. Rien de très compliqué, mais c'est un moyen pour pCloud d'être sûr que les nouveaux venus soient bien intégrés dans son écosystème.

Pour ceux qui seraient conquis par le service et qui souhaiteraient stocker plus de documents, il existe plusieurs abonnements de 500 Go, 2 To et 10 To. Leur prix dépend de la formule de paiement choisie : mensuelle (de 4,99 à 19,99 euros), annuelle (de 49,99 à 199,99 euros) ou à vie (de 199 à 1 190 euros) – en prenant en compte les promotions actuelles.