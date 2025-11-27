Black Friday Samsung : tous les Galaxy au meilleur prix
Vous cherchez un appareil Samsung Galaxy ? Profitez des promotions du Black Friday pour vous offrir un smartphone, une tablette, une montre connectée ou des écouteurs sans fil au meilleur prix !
Le Black Friday déclenche chaque année une véritable frénésie, avec des promotions qui fusent dans tous les sens. Les amateurs de high-tech scrutent particulièrement les offres Samsung, dont les smartphones, tablettes, montres connectées et écouteurs Galaxy séduisent par leur qualité et leur fiabilité. Seul bémol : ses prix souvent élevés qui freinent plus d'un acheteur. Durant le Black Friday, la donne change radicalement. Les réductions se multiplient et rendent enfin accessibles certains des produits Samsung les plus prisés. Une occasion idéale pour renouveler son matériel sans exploser son budget. Et cela tombe bien, nous vous avons réunis les meilleures promotions sur la marque !
Black Friday 2025 : smartphones et tablettes Samsung Galaxy
- Pack smartphone + bracelet connecté Galaxy A26 (5G - 128 Go ) + Galaxy Fit 3 à 219 € au lieu de 289 €
- Pack smartphone + écouteur sans fil Galaxy S25 (5G - 128 Go ) + Galaxy Buds 3 à 699 € au lieu de 799 €
- Smartphone Galaxy A26 (5G - 128 Go) à 219 € au lieu de 319 €
- Smartphone Galaxy A36 (5G - 128 Go) à 400 € au lieu de 350 €
- Smartphone Galaxy S24 (5G - 256 Go) à 440 € au lieu de 860 €
- Smartphone Galaxy S24+ (5G - 256 Go) à 440 € au lieu de 1 170 €
- Smartphone Galaxy Z Flip 4 (5G - 128 Go) à 499 € au lieu de 1 110 €
- Smartphone Galaxy S25 Edge (5G - 256 Go) à 599 € au lieu de 1 250 €
- Smartphone Galaxy S25+ (5G - 256 Go) à 629 € au lieu de 1 169 €
- Smartphone Galaxy S25 FE (5G - 128 Go ) à 600 € au lieu de 750 €
- Smartphone Galaxy Z Flip 7 FE (5G - 128 Go) à 699 € au lieu de 1 000 €
- Smartphone Galaxy S25 Ultra (5G - 512 Go) à 890 € au lieu de 1 339 €
- Tablette Galaxy Tab A9+ (11 pouces - 128 Go) à 157 € au lieu de 270 €
- Tablette Galaxy Tab S6 Lite (10,4 pouces - 128 Go) à 250 € au lieu de 450 €
- Tablette Galaxy Tab S10 Lite (10,9 pouces - 128 Go) à 300 € au lieu de 350 €
Black Friday 2025 : montres et écouteurs Samsung Galaxy
- Montre connectée Galaxy Watch 7 à 220 € au lieu de 310 €
- Montre connectée Galaxy Watch 8 à 226 € au lieu de 410 €
- Montre connectée Galaxy Watch Ultra à 500 € au lieu de 700 €
- Écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 3 Pro à 120 € au lieu de 249 €
Si vous cherchez plus de promotions pour les Black Friday, vous pouvez jeter un œil à notre papier général, qui répertorie les plus belles offres du Web (PC, smartphones, tablettes, montres connectées, gaming, TV, etc.).
Retrouvez notre sélection high-tech pour le Black Friday 2025