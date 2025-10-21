Leboncoin lance Protection Panne, une garantie pour les produits électroniques d'occasion

Leboncoin innove avec sa nouvelle option Protection Panne, une assurance en cas de panne des produits électroniques ou électroménagers achetés sur la plateforme. Un service inédit pour un site de vente entre particuliers !

Pour limiter l'impact environnemental des produits électroniques, il est essentiel de les faire durer le plus longtemps possible. Pour cela, il n'y a pas trente-six solutions : il faut privilégier la réparation plutôt que l'achat d'un neuf et, lorsque c'est possible, acheter des produits d'occasion ou reconditionnés. Mais cette pratique a beau séduire pour des raisons écologiques et économiques, un obstacle persiste : la peur de la panne. Selon une étude OpinionWay commandée par Leboncoin, 45 % des Français ont déjà renoncé à acheter un produit électronique ou électroménager d'occasion par crainte d'une panne. Une proportion qui grimpe à 64 % chez les jeunes de moins de 35 ans. Pourtant, il y aurait une solution toute simple pour régler ce problème : mettre en place une protection contre les pannes. 70 % des personnes interrogées estiment que la possibilité de bénéficier d'une protection rendrait l'achat de produits d'occasion aussi sûr que l'achat de produits neufs.

Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'a décidé de faire Leboncoin, qui lance ce 21 octobre une "Protection Panne", en partenariat avec le français Neat. Comme l'entreprise l'explique dans son communiqué, cette nouvelle option permettra aux acheteurs de téléphones, ordinateurs, consoles de jeux, ou encore de petit et gros électroménager de bénéficier d'une couverture en cas de dysfonctionnement après l'achat.

Protection Panne : quels sont les produits éligibles et pour combien ?

Pour souscrire à cette "Protection Panne", il suffit de cocher une case au moment de l'achat et elle s'activera automatiquement une fois que le produit sera "reçu et déclaré conforme" – à condition que le paiement soit réalisé par la plateforme bien sûr, et non en espèces. En cas de problème, il suffit de remplir un formulaire dédié sur l'espace utilisateur et Neat se chargera d'évaluer la réparabilité de l'appareil grâce à une consultation vidéo, après quoi il proposera une réparation ou un remboursement. Pour le vendeur, il n'y a aucune démarche supplémentaire à effectuer, puisque la couverture sera intégrée automatiquement lors de la vente.

L'assurance couvre des produits d'une valeur allant de 25 euros à 2 000 euros dans les catégories suivantes : téléphones et objets connectés, tablettes et liseuses, ordinateurs, photo/audio/vidéo, consoles de jeux et petit et gros électroménager. Sont en revanche exclus les pièces détachées, les objets de collection, les accessoires seuls (câbles, housses, etc.) et les produits présentant des défauts visibles au moment de la vente.

Le prix de la protection dépend de la durée d'application de la couverture. Il est ainsi de 3 % du montant de l'article pour trois mois, 5 % pour un semestre, et 10 % pour une année complète. La couverture d'un appareil acheté 300 euros coûte donc 9 euros pour 3 mois et 30 euros pour un an. Des prix tout à fait corrects.

Protection Panne : comment fonctionne la garantie ?

Si l'appareil présente une défaillance, Neat va tout d'abord faire son possible pour réparer l'appareil. Un premier diagnostic est d'abord réalisé à l'aide, si besoin, d'une consultation vidéo. Selon le type de panne, l'entreprise va ensuite proposer au consommateur de réparer lui-même le produit en suivant un tutoriel vidéo, faire venir un réparateur à son domicile ou lui demander d'envoyer l'objet gratuitement dans un atelier partenaire en France. Dans ce dernier cas, Leboncoin promet un délai moyen de réparation "d'environ cinq jours ouvrés".

Si l'appareil n'est pas réparable, le remboursement sera effectué à 100 % "rapidement", selon la valeur d'achat initiale et dans une limite de 2 000 euros. Attention toutefois, l'assurance ne couvre qu'une seule panne durant la période de couverture choisie.

Avec "Protection Panne", Leboncoin se rapproche du fonctionnement des plateformes de revente de produits reconditionnés comme Darty, Fnac ou BackMarket, où les produits sont inspectés et réparés avant leur revente, et qui proposent déjà des garanties. Il s'agit d'une initiative inédite en Europe pour une plateforme de ventes entre particuliers ! Selon Boris Mittermüller, directeur Leboncoin recommerce et publicité, ce partenariat permettra de "simplifier l'accès à l'économie circulaire et participe au prolongement de la vie des objets, et au pouvoir d'achat des Français". L'ambition de l'entreprise est de "faire en sorte que l'occasion dépasse le neuf". C'est tout ce qu'on lui souhaite !