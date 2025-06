La Poste s'est inspirée de ce vieux jeu vidéo pour optimiser ses livraisons

La Poste a repris le principe d'un jeu vidéo mythique pour optimiser ses livraisons. Le but : remplir ses camions avec davantage de colis pour diminuer les émissions de CO2 émises sur les routes.

Avec l'avènement du numérique et la crise sanitaire engendrée par le Covid, le commerce en ligne a connu une croissance exponentielle. La gratuité des échanges et la facilité de commande et de livraison séduisent de plus en plus. En 24 heures à quelques jours, les colis arrivent chez soi, directement déposés dans la boîte aux lettres ou remis en main propre. Pas la peine de se déplacer en magasin ! Un véritable confort pour les consommateurs, mais un véritable casse-tête logistique et écologique pour les transporteurs.

À elle seule, La Poste a transporté pas moins de 490 millions de Colissimo en 2024. Toutefois, elle doit faire face à un volume croissant de colis tout en réduisant en même temps son empreinte carbone. Elle s'est déjà engagée à utiliser moins d'emballages, plus de transport ferroviaire ainsi que des véhicules électriques. Mais une autre piste, inattendue, est désormais mise en œuvre : un jeu vidéo des années 80.

En effet, La Poste a développé une méthode d'empilage inspirée du célèbre puzzle Tetris. Vous savez, ce vieux jeu dans lequel il faut empiler et encastrer des pièces de formes différentes afin de réaliser des lignes complètes, qui disparaissent alors. Eh bien, La Poste a mis en place un système de rangement des colis appelé le "vrac rangé", sans contenant intermédiaire. Les colis sont entreposés directement dans les remorques ou les caisses mobiles des véhicules, ce qui permet d'optimiser l'espace de rangement disponible et d'augmenter le nombre de colis transportés par véhicule, et donc de limiter le nombre de liaisons.

© La Poste - YouTube

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats ont dépassé les espérances du transporteur : cette méthode lui a permis de passer de 1 500 à 4 500 colis par camion. À l'échelle nationale, cela permet de réduire les émissions de 15 000 tonnes de CO 2 chaque année par rapport au chargement en conteneurs ou en palettes.

La Poste n'est pas le premier transporteur à améliorer le rangement dans ses camions. Il y a déjà longtemps que des spécialistes de la livraison comme UPS ou DHL utilisent des logiciels pour optimiser les chargements et les tournées de leurs employés, mais aussi le stockage dans les entrepôts.

Si l'on peut saluer l'initiative et le clin d'œil à la pop culture et au jeu vidéo, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit aussi – et surtout – d'une grande opération de communication destinée notamment à rajeunir et à moderniser l'image de La Poste. En témoignent la vidéo de promotion publiée sur YouTube, l'animation mise en place sur VivaTech, le salon tech qui se déroulera à Paris du 11 au 14 juin, ou encore l'édition limitée de timbres collector Tetris, disponibles en ligne et dans les principaux bureaux de poste de France..