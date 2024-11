Doctolib ajoute un espace Santé pour stocker et partager vos informations médicales

Doctolib propose un nouvel onglet baptisé Santé permettant de rassembler des informations médicales et de les partager facilement avec des professionnels. De quoi simplifier grandement le suivi médical de patients..

Doctolib, la plateforme servant à prendre des rendez-vous médicaux en ligne, ne cesse de s'enrichir depuis plusieurs mois. Outre le fait de mettre en relation patients et praticiens, elle cherche vraiment améliorer la prise en charge des patients et à f aire gagner du temps aux professionnels de santé. Pour ça, elle accueille désormais un assistant médical intelligent dopé à l'IA capable de rédiger des comptes-rendus des consultations (voir notre article). La prochaine étape est l'ajout, ce mercredi 20 novembre, d'un nouvel onglet, baptisé "Santé", qui entend simplifier l'accès des médecins aux données personnelles des patients. Il sera progressivement enrichi dans les mois à venir.

Santé Doctolib : un onglet pour simplifier le suivi des patients

"Santé" se veut être une version plus simplifiée de "Mon espace santé". Pour rappel, ce dernier est un espace numérique personnel et sécurisé, un coffre-fort numérique, proposé par l'Assurance Maladie et le ministère de la Santé. C'est en quelque sorte un carnet de santé numérique de tous les assurés en France. Le nouvel onglet, lui, va permettre de rassembler toutes ses informations personnelles liées à sa santé, comme un carnet de vaccination, des allergies éventuelles ou encore des traitements en cours.

© Doctolib

L'objectif est de pouvoir partager rapidement et facilement ces informations avec les différents soignants que l'on est amené à voir. "Cette mission a aussi comme finalité d'améliorer l'accès aux soins et la santé des patients", explique Stanislas Niox-Chateau, le patron de la plateforme, dans les colonnes de Ouest France. Pour les patients, Doctolib prévoit également de proposer en 2025 et 2026 "du contenu médical personnalisé par pathologie, pour que les patients aient la bonne information", les rendant ainsi proactifs dans leur prise en charge. "On veut que 'Santé' soit orienté vers l'action, que l'information de prévention puisse déclencher de nouvelles habitudes ou une prise de rendez-vous". Une illustration de plus du rôle croissant que jouent les solutions numériques dans notre système de santé.