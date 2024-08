Ikea Preowned : l'enseigne suédoise teste sa plateforme de seconde main

L'enseigne suédoise lance Ikea Preowned, sa plateforme de seconde main permettant aux particuliers d'acheter et de vendre les meubles de la marque à prix réduits. Une sorte de Leboncoin de l'ameublement !

Depuis sa fondation en 1943, Ikea s'est fait un nom en rendant le mobilier de qualité accessible à tous. En près de 80 ans d'existence, l'enseigne suédoise a conçu d'innombrables pièces devenues emblématiques. À tel point que ses produits sont extrêmement recherchés, y compris sur le marché d'occasion, qui ne cesse de se développer. D'après ses chiffres, Ikea représente 10 % du marché de l'ameublement d'occasion – rien qu'en France, on compte près de 150 000 annonces de produits Ikea sur Leboncoin. Aussi, l'entreprise semble bien décidée à vouloir prendre sa part du gâteau.

Ikea propose déjà un service de seconde main en magasin qui permet d'acheter à prix réduit ses produits présentant des défauts ou retournés en magasin. Mais justement, ce service se limite aux produits disponibles dans les magasins. Le site permet de regarder ce qui est disponible dans une enseigne précise pour ensuite aller l'y chercher. Aussi, Ikea lance aujourd'hui une nouvelle plateforme qui propose un fonctionnement similaire à celui de Leboncoin ou de Vinted. Baptisée Ikea Preowned, elle permet aux particuliers de revendre et d'acheter des meubles Ikea entre eux. Un moyen de simplifier l'achat et la vente de meubles de seconde main, mais aussi de rendre plus accessibles des pièces classiques et convoitées. Attention, le site n'est pas disponible en France pour le moment, il est en phase de test jusqu'à la fin de l'année dans les magasins de Madrid en Espagne et d'Oslo en Norvège.

© Ikea

Ikea Preowned : une plateforme d'occasion entre particuliers

Avec Ikea Preowned, les amateurs de Leboncoin ne seront pas dépaysés. Pour vendre, il suffit de prendre une photo du produit, d'indiquer son état et de proposer un prix. Petite spécificité du site tout de même : grâce à une base de données optimisée par intelligence artificielle, Ikea ajoute les photos du meuble de son catalogue, ainsi que les informations et les mesures. L'acheteur, de son côté, parcourt les annonces, sélectionne les produits qui lui plaisent et finalise son achat directement via la plateforme – en moyenne, les prix affichés sont 40 % moins chers que le prix d'origine. Le vendeur a le choix entre recevoir de l'argent ou opter pour un bon de réduction IKEA de 15%, encourageant ainsi la fidélité à la marque. L'acheteur récupère ensuite le produit directement auprès du particulier.

Ikea Preowned est dans un premier temps testé dans les villes de Madrid et d'Oslo. Si l'expérimentation s'avère positive, le service sera étendu à d'autres marchés où Ikea est déjà implanté. Cette phase de test permettra également d'ajuster et de peaufiner la plateforme en fonction des retours utilisateurs. Pour le moment, l'utilisation de la plateforme est gratuite, mais il n'est pas exclu que l'enseigne prélève par la suite un pourcentage sur les ventes.