WeTransfer prolonge enfin la durée de vie des liens de téléchargement

L'envoi de fichiers via WeTransfer devient moins pénible ! La plateforme de partage se dote d'une nouvelle fonction, Save for Later, qui permet d'étendre jusqu'à 30 jours la date d'expiration d'un lien de téléchargement de fichiers.

"Désolé, ce transfert a expiré et n'est plus disponible". Si vous utilisez Wetransfer pour partager ou recevoir des fichiers, vous êtes certainement déjà tombé sur ce message un jour après avoir un peu tardé à télécharger un fichier. En effet, jusqu'à présent, les liens générés pour un transfert avaient une durée de vie de sept jours avec la version gratuite, ce qui vous obligeait régulièrement à redemander à votre interlocuteur de renvoyer le document. Il semblerait que les équipes de WeTransfer aient enfin réalisé que cette limite était gênante. C'est pourquoi elles ont annoncé, dans un billet de blog, le lancement d'une nouvelle option, baptisée "Save for Later" – soit "Enregistrer pour plus tard" –, permettant d'étendre jusqu'à 30 jours la date d'expiration d'un lien de téléchargement. Une excellente nouvelle qui devrait nous éviter bien des frustrations !

WeTransfer : une option pour éviter l'expiration des liens

Cette nouvelle fonction permet, comme son nom l'indique, d'enregistrer un transfert pour plus tard, en prolongeant sa date d'expiration jusqu'à 30 jours, "ce qui vous donne plus de temps pour prévisualiser ou télécharger sur votre appareil mobile ou envoyer à vous-même pour accéder à votre ordinateur de bureau", explique WeTransfer. "Que vous soyez en déplacement ou pressé par le temps, vous pouvez accéder à vos transferts lorsque vous en avez besoin".

Cette prolongation est toutefois conditionnée à l'emploi de l'application mobile du service de partage. Une manière d'attirer facilement de nouveaux utilisateurs, en leur faisant miroiter une fenêtre de téléchargement bien plus souple. Mais même si elle est réservée aux smartphones, il sera tout de même possible d'envoyer un fichier pour y accéder depuis un ordinateur. Attention, ce changement concerne uniquement la formule gratuite, qui limite l'envoi à 2 Go pour chaque transfert. En effet, les dates d'expiration dans les abonnements payants sont déjà personnalisables.