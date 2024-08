Impôts 2024 : le service en ligne pour corriger sa déclaration de revenus est ouvert

Le service de correction de votre déclaration de revenus s'est ouvert le mercredi 31 juillet sur impots.gouv.fr. Vous avez jusqu'au 4 décembre pour signaler une erreur relevée sur votre avis d'imposition 2023.

Comme plus de 10 millions de ménages, vous avez dû remplir votre déclaration de revenus il y a quelques semaines maintenant. Un moment stressant dont on se passerait bien ! La mise en ligne de votre avis d'imposition 2024 sur le site des impôts et l'envoi de sa version papier par voie postale à votre domicile ont débuté le 24 juillet et s'étaleront jusqu'au 29 août. C'est l'occasion de vérifier que vous avez rempli toutes les cases nécessaires et que vous n'avez rien oublié.

Mais, même si vous avez bénéficié de la déclaration préremplie, vous n'êtes pas à l'abri qu'une erreur s'y soit glissée. De quoi influencer votre taux de prélèvement à la source, voire le montant à restituer au fisc ou la somme qui doit vous être remboursée par le fisc ! Si c'est le cas, pas de panique ! Le service de correction de la déclaration de revenus 2023 a ouvert sur le site officiel des impôts et est accessible du 31 juillet au 4 décembre 2024 inclus, vous permettant de corriger vos erreurs en quelques clics sur votre espace particulier.

Impôts 2024 : vérifier que sa déclaration de revenus est correcte

Le portail de correction est conçu pour être intuitif et facile d'utilisation. Pour y accéder, rendez-vous sur impots.gouv.fr, munissez-vous de votre numéro fiscal et de votre mot de passe puis cliquez sur "Accéder à la correction en ligne". Après votre identification, vous accédez à votre espace personnel où vous pouvez visualiser votre déclaration initiale et y apporter les modifications nécessaires. Vous pouvez modifier les revenus déclarés (salaires, revenus fonciers, etc.), les charges déductibles (pensions alimentaires, frais réels, etc.) et les réductions et crédits d'impôt (dons, emploi à domicile, etc.), en rectifiant les montants initialement saisis et en cochant ou en décochant les cases correspondantes. Une fois les corrections effectuées, une nouvelle déclaration est générée, prenant en compte les ajustements réalisés. Une fois la déclaration de revenus initiale corrigée, un mail de confirmation vous sera envoyé et vous recevrez un nouvel avis d'imposition définitif.

Notez qu'il est possible de corriger autant de fois que souhaité votre déclaration de revenus jusqu'à la fermeture du service de correction en ligne. Attention cependant, certaines corrections ne peuvent être effectuées en ligne. Les modifications complexes, comme celles relatives à un changement de situation familiale (mariage, Pacs, rupture de Pacs, divorce, décès, ajout d'un enfant étudiant rattaché au foyer fiscal, changement de votre adresse de résidence fiscale) ou professionnelle significatif, peuvent nécessiter un contact direct avec le centre des impôts ou la soumission de documents supplémentaires.

Attention, ceci est valable uniquement si vous avez rempli votre déclaration en ligne ! Si vous l'avez remplie sur papier, vous devrez adresser une réclamation au fisc pour la faire rectifier, par courrier, via votre messagerie sécurisée ou en vous rendant au guichet de votre centre des finances publiques. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2026 pour agir.

Soyez particulièrement prudent cette année, surtout si vous êtes propriétaire bailleur et relevez du régime réel des revenus fonciers pour l'imposition de vos loyers ! En effet, contrairement aux années précédentes, la déclaration de revenus fonciers n° 2044 remplissable en ligne n'a pas permis le report automatique de vos déficits des années antérieures sur votre résultat imposable de 2023. Plus précisément, seul votre déficit foncier de 2022 encore reportable a été pris en compte automatiquement, mais pas ceux éventuellement constatés entre 2013 et 2021. C'est donc à vous de calculer vos déficits antérieurs de 2013 à 2021 qui restaient reportables sur vos loyers de 2023. Ne tardez pas trop !