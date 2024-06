C'est la fin du défilement infini dans les pages de résultats Google

Google fait marche arrière pour son moteur de recherche en mettant fin au défilement infini sur la page de résultats. Finalement, nous allons de nouveau avoir le droit à la bonne vieille pagination, comme avant !

Il est loin le temps où la recherche Google ne proposait qu'une dizaine de résultats par page avant qu'il ne faille cliquer sur le bouton "Suivant" ou sélectionner une des pages de résultats ! En effet, en 2021, le géant de l'Internet s'adaptait à l'évolution des modes de recherche, notamment pour des internautes de plus en plus habitués au scroll infini – le fait de faire défiler verticalement le contenu d'un écran à l'aide de sa souris ou de son doigt – avec TikTok et Instagram. Il avait donc mis en place, d'abord sur smartphone puis sur ordinateur, un défilement continu pour les résultats de recherche. Au total, l'utilisateur pouvait faire défiler l'équivalent de six pages de résultats sans le moindre effort, après quoi il fallait cliquer sur le bouton "Voir plus". Une procédure qui se voulait beaucoup plus rapide et intuitive. Visiblement, ce n'était pas une si bonne idée puisque Google décide de faire marche arrière.

Google Search : retour à la bonne vieille pagination

Comme l'a annoncé un porte-parole à Search Engine Land, Google a décidé de mettre fin au défilement infini de ses résultats pour revenir à une pagination plus classique. Ainsi, le scrolling a commencé à tirer sa révérence depuis ce mardi 25 juin sur la version bureau, et il en sera de même dans les prochains mois sur la version mobile. On retrouvera donc au bas de la page une pagination chiffrée et un bouton pour afficher la suite. Sur mobile, il s'agira d'un bouton "Plus de résultats", et "Suivant" sur ordinateur.

Google justifie ce changement par le fait que la pagination permet de fournir des résultats "plus rapidement pour un plus grand nombre de recherches, au lieu de charger automatiquement des résultats que les internautes n'ont pas explicitement demandés". De plus, le chargement automatique des résultats n'a pas "augmenté significativement le degré de satisfaction des recherches Google". Bref, retour aux valeurs sûres.

Ce changement a l'air en apparence minime, mais devrait toutefois avoir des conséquences en termes de référencement des pages, étant donné que l'internaute a généralement tendance à s'arrêter aux propositions de la page 1, voire, au maximum, de la page 2. Cela réinstaure donc une barrière psychologique à l'internaute, qui l'empêche de chercher plus loin, et se fera rudement sentir pour les sites Web relégués après la première page. En revanche, l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la Presse (Arcep) va être contente ! Elle a en effet classé le défilement infini comme une "stratégie de captation de l'attention", une pratique qui "contribue à l'augmentation de l'empreinte environnementale des services numériques" en augmentant "le temps passé sur la page, et donc le poids de cette dernière". C'est toujours ça de pris !