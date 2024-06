Darkino vient de céder la place à DarkiWorld. Le célèbre site français qui propose des contenus piratés en téléchargement et en streaming fait peau neuve avec de nombreuse améliorations et d'évidentes ambitions.

Les habitués de Darkino ont eu droit à une drôle de surprise ce mercredi 19 juin 2024. En visitant le célèbre site pirate, ils ont été accueillis par un simple message de texte les informant d'une transformation radicale et les renvoyant vers DarkiWorld, son nouveau remplaçant. Sans donner beaucoup d'explications sur les raisons de ce changement, les administrateurs de la plateforme promettent une interface modernisée, avec une navigation plus intuitive et un design épuré, un contenu enrichi et des fonctions plus évoluées. Une refonte complète donc pour un site qui a déjà connu plusieurs évolutions et transformations depuis son arrivée surprise en prenant "officiellement" la relève du fameux Tirexo et de ses éphémères successeurs – PapaFlix et Palixi – à la fin 2022 (voir notre article).

Déjà opérationnel, DarkiWorld arbore effectivement une interface plus propre que celle de Darkino, avec, comme toujours, un curieux mélange de français et d'anglais. La page principe propose une sélection de nouveautés sous forme de grandes vignettes, avec des notes, tandis qu'une liste de catégorie s'affiche en haut, en guise de menu (Films, Séries, Animes, Jeux, Apps, Music, Ebooks, etc.). Come sur Darkino, on dispose également d'un moteur de recherche et de divers filtres pour affiner les requêtes avec de nombreux paramètres.

Chaque contenu u proposé dispose de sa propre fiche descriptive, à la manière des plateformes de streaming ou de sites comme AlloCiné, avec, par exemple pour els films, l'année de sortie, la distribution, un résumé, un extrait vidéo, etc. À la différence de Darkino, les liens de téléchargement ne sone tpas immédiatement visibles : il faut cliquer sur le bouton Regarder maintenant pour découvrir un mode de visionnage en streaming mais aussi des liens vers les services habituels d'hébergement de fichiers (Darkibox, la plateforme "maison", 1Fichier, Turbobit, etc.).

On ignore encore combien de temps DarkiWorld résistera aux assauts des ayants droit qui ne manqueront pas de réclamer des mesures de bannissement et de blocage comme cela a été récemment le cas pour de nombreux sites pirates (voir notre article). Mais, pour l'heure, tout laisse à penser que les affaires tournent bien pour cette plateforme qui fait désormais office de référence en France pour els amateurs de téléchargement et de streaming illégal.