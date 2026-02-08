Pas besoin de payer : ce site permet de récupérer un extrait Kbis gratuitement et rapidement

Inutile de payer sur un site commercial pour obtenir un extrait Kbis de votre entreprise ! Utilisez plutôt ce service en ligne officiel méconnu géré par les greffes des tribunaux de commerce pour récupérer ce précieux document gratuitement.

L'extrait Kbis est un document essentiel de la vie d'une entreprise, nécessaire pour presque toutes ses démarches administratives et commerciales. Il fonctionne comme la carte d'identité d'une entreprise ou d'une société en France, attestant de son existence légale, de son inscription sur les registres légaux et de l'existence ou non d'une procédure collective à son encontre.

C'est le seul document officiel et certifié contenant l'ensemble des informations légales qu'une entreprise ou une société doit être en mesure de déclarer auprès des tiers avec lesquels elle interagit, dans le cadre de la conclusion d'un contrat ou de la réponse à un appel d'offres par exemple. L'extrait Kbis est donc une pièce cruciale, que tout gérant soucieux du bon fonctionnement de son entreprise se doit d'avoir à portée de la main.

Cependant, son obtention n'est pas toujours aisée ni rapide. Historiquement, il était délivré uniquement par les greffes des tribunaux de commerce, sur demande du représentant légal de l'entreprise ou de la société. L'ouverture des registres du commerce et des sociétés aux opérateurs privés a néanmoins permis l'émergence de services d'obtention d'extrait Kbis via des sociétés commerciales, mais ces prestations sont bien souvent payantes. Et quand vous tapez "extrait Kbis" dans un moteur de recherche, vous tombez d'abord sur des sites qui vous proposent des téléchargements moyennant finance.

Il existe toutefois un moyen méconnu d'obtenir gratuitement et rapidement l'extrait Kbis de son entreprise ou de sa société : c'est MonIdenum, un service en ligne gratuit, créé et géré par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce et le groupement d'intérêt économique (GIE) Infogreffe. Il offre notamment une fonction d'identification numérique, permettant de se connecter de façon sécurisée aux différents sites partenaires du service, et également la possibilité d'obtenir un extrait Kbis gratuitement et instantanément depuis son espace en ligne !

La création d'un compte sur MonIdenum est entièrement gratuite et assez simple. Pour créer son espace, il suffit de disposer d'une adresse électronique, d'une numéro de téléphone portable et d'une pièce d'identité en cours de validité. Lors du processus de création du compte, il vous faudra transmettre un scan d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou titre de séjour) afin que le service vérifie son authenticité et vous rattache aux entreprises que vous dirigez. Attention, seules les entreprises dont vous êtes officiellement déclaré comme le représentant légal sur l'extrait Kbis vous seront proposées.

Une fois votre compte MonIdenum créé et validé, vous pourrez alors vous identifier directement auprès des sites partenaires du service, qui se limite pour le moment au Tribunal Digital, un portail d'accès en ligne aux tribunaux de commerce. Surtout, vous pourrez obtenir un extrait Kbis pour toutes vos entreprises et sociétés directement et gratuitement depuis votre espace MonIdenum ! Le site dispose par ailleurs d'une FAQ très complète, qui vous guidera de la création de votre compte jusqu'à l'utilisation des services proposés et vous renseignera sur la politique de conservation des données personnelles, notamment de la pièce d'identité que vous aurez transmise.

Attention, notez toutefois que l'extrait Kbis n'est pas disponible pour les entreprises immatriculées dans les départements de la Moselle (57), du Bas-Rhin (67), du Haut-Rhin (68) et de la Nouvelle-Calédonie (988), ces départements n'étant pas gérés par le GIE Infogreffe. Notez également qu'il est préférable d'utiliser le service MonIdenum sur un ordinateur, la version mobile du site, qui s'affiche sur les téléphones portables, présentant des problèmes d'ergonomie qui peuvent vous empêcher d'accéder au menu d'obtention de l'extrait Kbis.