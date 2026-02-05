Cette voiture de 1982 est restée au garage pendant 43 ans : elle n'a que 12 km au compteur

Des passionnés ont retrouvé dans un garage de Saône-et-Loire une petite citadine française des années 80 qui n'a quasiment jamais roulé. Cette voiture exceptionnelle pour des collectionneurs sera bientôt mise aux enchères.

Dans le petit monde des voitures de collection, on distingue essentiellement deux catégories : les véhicules de luxe, rares, prestigieux et chers ; et les modèles ordinaires anciens, avec souvent des centaines de milliers de kilomètres, amoureusement bichonnés par leur propriétaires. Et, parfois, on tombe sur l'exception : une auto qui a à peine bougé depuis sa sortie d'usine. C'est le cas d'une Renault 5 TL de 1982, retrouvée avec seulement 12 km au compteur après avoir passé 43 ans enfermée dans un garage en Saône-et-Loire, comme l'explique le compte @phares_jaunes_et_damiers sur Instagram.

Lancée au début des années 70 et produite à plus de cinq millions d'exemplaires dans différentes versions jusqu'au milieu des années 80, la "R 5" a marqué l'automobile française et une génération d'automobilistes par sa simplicité, sa compacité et sa praticité. La version TL, un modèle milieu de gamme avec un moteur 1 108 cm³ et une boîte manuelle à quatre rapports, était une citadine accessible à de nombreuses familles. Et elle est restée longtemps populaire, notamment auprès des jeunes.

L'histoire de cette auto particulière commence en 1982, lorsqu'une jeune femme l'achète neuve dans une concession de Chalon-sur-Saône pur 40 000 francs de l'"poque, soit l'équivalent de 16 000 euros aujourd'hui en tenant compte de l'érosion monétaire. Peinte dans une teinte métallisée bleutée peu courante, elle est livrée avec un autocollant d'immatriculation provisoire, valable quinze jours. Manque de chance ou hésitation personnelle : une fois son permis obtenu, la propriétaire ne se sent pas à l'aise au volant.

© @phares_jaunes_et_damiers - Instagram

L'automobile n'a jamais quitté le garage familial après octobre 1982. Les plaques définitives, pourtant fabriquées à l'époque, ont été retrouvées dans le coffre, encore emballées, preuve qu'un chapitre de la vie de cette R5 n'a jamais commencé. Le compteur, immobile depuis sa livraison, affiche ce chiffre presque symbolique de 12 km, à peine le temps d'une mise en route initiale.

Redécouverte récemment, la voiture est désormais sous les projecteurs d'une salle de ventes. Elle doit être présentée par la maison d'enchères Aguttes le 15 mars prochain, après un nettoyage et une remise en état pour la présenter sous son meilleur jour.

Ce qui rend cette R 5 si particulière n'est pas seulement son âge, mais l'absence presque totale d'usage. Pour un modèle pratique et populaire à l'origine, réapparaitre après quarante ans presque intacte est rare. Même les voitures bien conservées roulent parfois encore un peu ; ici, on est proche d'un exemplaire sorti tout droit d'un catalogue d'époque.

Bien sûr, une voiture qui n'a quasiment pas roulé n'est pas forcément prête à reprendre la route immédiatement. La mécanique, les pneus, les durites, tous les éléments vieillissent même à l'arrêt. Avant de penser à l'utiliser, un acheteur devra procéder à des contrôles et à des réparations pour garantir sa sécurité.

Pour les amateurs de véhicules anciens, ce genre de découverte est exceptionnelle. On ignore à quel prix cette véritable pépite partira à l'issue des enchères, mais cette petite R 5 oubliée aura fait rêver des milliers de passionnés. Surtout, cette histoire montre comment un objet ordinaire peut devenir extraordinaire.