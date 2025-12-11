Avec Votre Algorithme, Instagram vous donne plus de contrôle sur ce que vous voyez

Vous en avez assez de voir n'importe quoi s'afficher dans vos Reels ? Ça tombe bien, Instagram se dote d'un nouvel outil, baptisé "Votre Algorithme", qui vous permet de choisir ce qui apparaît dans votre fil de vidéos.

Depuis plusieurs mois, de nombreux utilisateurs d'Instagram se plaignent de voir des vidéos qui ne correspondent pas à leurs intérêts ou qui tournent en boucle, souvent sans réel rapport avec ce qu'ils ont envie de regarder. Face à ces critiques, et sous la pression des régulateurs, Meta a décidé de leur donner un peu plus de contrôle. Ainsi, si Instagram permettait déjà de désactiver les recommandations algorithmiques – les fameuses "publications qui devraient vous plaire" provenant de créateurs inconnus et non suivis – pour afficher les contenus par ordre chronologique (voir notre guide pratique), l'entreprise introduit cette fois un outil qui permet de voir les thèmes utilisés pour alimenter le fil de Reels afin de les modifier.

Votre Algorithme Instagram : un outil pour plus de contrôle et de transparence

Cette fonction, baptisée "Your Algorithm" (Votre Algorithme), vise à offrir plus de transparence et un plus grand contrôle sur le fonctionnement du système de recommandations. Au lieu de subir une sélection opaque de vidéos, les utilisateurs vont pouvoir comprendre quels thèmes ou centres d'intérêt l'algorithme juge pertinents, et modifier ces paramètres eux-mêmes. Concrètement, une icône apparaît désormais dans l'onglet Reels, dans le coin supérieur de l'écran. En appuyant dessus, ils vont pouvoir accéder à un tableau de bord personnalisé qui liste les sujets jugés pertinents d'après leur historique d'interactions, comme les sujets regardés ou les vidéos likées. Chaque thème s'accompagnera d'un résumé généré par l'IA, censé expliquer pourquoi ce type de vidéos apparaît régulièrement sur le fil de Reels.

© Meta

Les utilisateurs vont alors pouvoir choisir de voir davantage certaines catégories de contenus, en ajouter de nouvelles qui les intéressent, ou bien diminuer la fréquence d'apparition de certains thèmes. Les recommandations de Reels s'ajustent ensuite en temps réel selon leurs choix. Notons qu'il est possible de partager ses préférences personnalisées sous forme de story, ou plus exactement le résumé généré par IA des centres d'intérêts. Une façon de montrer à ses abonnés ce qui influence réellement son fil de vidéos. La fonction "Your Algorithm" est disponible dès à présent aux États-Unis, et sera bientôt lancée en anglais dans le reste du monde.

L'ajout de ce nouvel outil intervient dans un contexte plus large de pression réglementaire et de critiques croissantes envers les plateformes numériques. En Europe, la Commission européenne exige des réseaux sociaux des moyens concrets pour que les utilisateurs puissent exercer un vrai contrôle sur l'usage de leurs données et sur la personnalisation des contenus et des publicités, comme le veut le Digital Markets Act (DMA). C'est d'autant plus primordial que le modèle actuel d'Instagram et de Facebook, qui comprend une formule payante pour s'affranchir de la publicité et de la collecte de données, est jugée illégale par l'UE. Avec "Your Algorithm", l'entreprise de Mark Zuckerberg fait un pas vers cette transparence et ce contrôle attendus. Et c'est déjà ça de pris !