HelloQuitteX : comment quitter X (Twitter) sans perdre ses données

En marge de l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis, le collectif HelloQuitteX appelle à boycotter le réseau social d'Elon Musk avant le 20 janvier. Objectif : quitter X pour d'autres plateformes tout en conservant ses données.

Le 20 janvier prochain, Donald Trump prendra officiellement la place de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Une date qui marquera le pays pour les quatre prochaines années mais qui pourrait aussi être un tournant pour l'avenir du réseau social X.

En effet, durant les élections de novembre 2024, de nombreuses critiques ont été émises quant au rapprochement du patron de X, Elon Musk, avec le camp présidentiel. Il a depuis été nommé par Donald Trump à la tête d'un ministère de l'"efficacité gouvernementale". Outre la politique américaine, Elon Musk a choisi de supprimer la modération de sa plateforme, ce qui renforce la propagation de fake news et de contenus violents. Ainsi, la date du 20 janvier a été marquée au fer rouge par de nombreux twittos comme "le" jour de départ de la plateforme. En conséquence, le site HelloQuitteX a émergé comme un moyen, parmi d'autres, d'affirmer son mécontentement face au nouveau Twitter.

HelloQuitteX : une initiative pour protester

Développé par des chercheurs du CNRS, HelloQuitteX est en fait un site Web. Avec son nom en clin d'œil à Hello Kitty, le célèbre petit perosnnage japonais , se présente comme une initiative citoyenne visant à rassembler le plus d'utilisateurs de X vers d'autres plateformes. L'atout du site est qu'il offre aux twittos le mode d'emploi pour quitter le réseau social sans perdre ses données et ses contacts. Derrière cette initiative française, le message est clair et s'affiche dès la page d'accueil du site : "Le 20 Janvier, jour de l'investiture de Donald Trump. Quittons X !"

Pour l'anecdote, HelloQuitteX tire son nom d'un jeu de mots avec la marque japonaise "Hello Kitty", précise l'AFP. Les chercheurs ont ainsi repris les mêmes codes, en incluant un petit chat et des couleurs enfantines (rose et bleu) à la conception de la page web.

HelloQuitteX : un mode d'emploi pour quitter X

Sur son site, HelloQuitteX détaille en trois étapes la marche à suivre pour quitter X.

Archiver une copie de ses données X (messages, threads, contacts) via le réseau social. Se créer un compte sur un réseau social concurrent (Mastodon et/ou Bluesky). Quitter X dès le 20 janvier, ou avant.

Ces dernières semaines, les annonces de départ du réseau social d'Elon Musk se sont multipliées à travers le monde. Des personnalités publiques, politiques, des institutions, des clubs de sport ou encore des groupes de médias ont annoncé quitter X. Désormais, #HelloQuitteX est utilisé par de plus en plus d'utilisateurs qui annoncent leur départ de Twitter.

D'ici au 20 janvier prochain, le mouvement HelloQuitteX va probablement gagner en popularité et amener un exode massif de plusieurs milliers d'utilsiateurs de Xà migrer vers Mastodon et/ou Bluesky. En tout cas, l'initiative ne devrait pas s'arrêter là. L'un des fondateurs du site a récemment déclaré dans les colonnes de Ouest France qu'après X, Facebook serait la prochaine cible.