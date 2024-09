SpaceHey : un réseau social éthique pour les nostalgiques de MySpace

Lancé discrètement il y a quelques années, SpaceHey vient de dépasser le million d'utilisateurs. Avec son design à l'ancienne, ce réseau social rappelle de beaux souvenirs aux fans de MySpace et des blogs des années 2000.

Quand on parle de réseaux sociaux, on pense immédiatement aux géants du marché tels que Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat ou encore TikTok. Pourtant, il existe d'autres plateformes à succès, mais qui restent moins connues du grand public. Parmi elles, on retrouve SpaceHey, un réseau social créé en 2020 pendant la période de confinement par Anton Röhm. Le jeune homme, âgé de 18 ans, s'était en effet lancé dans un défi fou : programmer une plateforme avec un look rétro en hommage à MySpace. À l'époque, celui qui sortait tout juste du lycée n'avait aucune ambition si ce n'est de perfectionner ses connaissances en code et de passer le temps pendant la crise sanitaire. À sa grande surprise, Anton Röhm a vu son réseau social connaître un véritable engouement puisque les nostalgiques de MySpace et des blogs du début des années 2000 sont littéralement tombés sous le charme.

SpaceHey : la plateforme dépasse le million d'utilisateurs

Dans un communiqué récemment publié sur son réseau social, Anton Röhm a d'ailleurs révélé qu'il avait atteint le million d'utilisateurs. "SpaceHey est bel et bien devenu un grand site. Un million de personnes, c'est un nombre incroyablement élevé de personnes - c'est tout simplement fou ! Je suis incroyablement reconnaissant pour tout le soutien que j'ai reçu au cours des trois dernières années et demie, pour les amis que je me suis faits en chemin et pour les leçons que j'ai apprises, tant en ce qui concerne la gestion d'une communauté que pour ce qui est de la gestion d'une entreprise", a-t-il écrit, plus fier que jamais. Si SpaceHey a rencontré un tel succès, c'est notamment parce qu'il propose la possibilité de changer le code HTML et CSS de sa page personnelle afin de la personnaliser selon ses goûts. Le site est d'autant plus agréable à utiliser qu'il n'y a ni tracker ni cookie ni aucune publicité personnalisée. La plateforme se démarque également par sa simplicité et son absence de likes et de course au meilleur taux d'engagement.

"J'ai créé SpaceHey pour que ma génération puisse faire l'expérience des premiers jours des médias sociaux - sans flux, likes et autres - mais plutôt avec des profils colorés et personnalisables, des bulletins et des forums", a ainsi précisé Anton Röhm dans son message. Malgré le succès, le jeune développeur ne compte pas concurrencer les géants du marché, préférant rester fidèle à sa communauté de nostalgiques. "La mission de SpaceHey est [...] d'être différent. Plus personnel, plus fun à utiliser et plus humain", a-t-il ajouté. Bien que SpaceHey reste une plateforme old school, en proposant un forum et un système de newsletters, Anton Röhm continue de travailler dessus, notamment pour améliorer la fluidité de l'interface, corriger quelques bugs, mais aussi pour optimiser la sécurité des utilisateurs.