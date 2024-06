Sur Instagram, vous pouvez maintenant lancer des vidéos en direct uniquement pour vos amis proches

Grâce à la nouvelle fonction Close Friends on Live sur Instagram, il est désormais possible de diffuser des vidéos en direct uniquement pour ses amis proches, et non plus auprès de l'ensemble de ses abonnés.

Depuis 2016, Instagram permet à ses utilisateurs de diffuser en direct sur leur compte. Problème : toutes ces diffusions étaient publiques, ce qui faisait que tous les abonnés pouvaient y accéder. Une fonction qui a connu un grand succès auprès des célébrités et des influenceurs, mais qui pouvait en revanche freiner les utilisateurs peu enclins à s'exposer à une large audience. Le problème est désormais résolu puisque, depuis le 20 juin, il est désormais possible de rendre ces diffusions privées en les réservant à ses amis proches. Cette nouvelle fonction, baptisée Close Friends on Live, permet de renforcer l'aspect privé et intime de la plateforme. Pratique pour demander des conseils sur sa tenue ou discuter en temps réel avec ses proches !

Close Friends on Live sur Instagram : des vidéos en direct réservées aux amis proches

Lors du lancement d'un direct, le réseau social avertit l'utilisateur que ses amis proches recevront une notification. De quoi offrir un meilleur contrôle sur son audience. Cette nouvelle fonction devrait plaire aussi bien aux utilisateurs ordinaires ou aux influenceurs qui n'ont pas forcément envie de faire une diffusion publique. Pour l'utiliser, il suffit d'ouvrir la fonction En direct – en appuyant sur l'icône + en bas de l'écran, puis en la sélectionnant – puis en choisissant "Amis proches" dans le menu déroulant.

Le lancement de cette nouvelle option s'inscrit dans la continuité des efforts d'Instagram pour mettre en avant des interactions plus privées et personnalisées sur sa plateforme. Fin 2022, le réseau social avait introduit les Notes afin de partager des statuts éphémères composés de texte et d'émojis avec ses amis proches. Depuis novembre dernier, le réseau social permet également de publier des contenus, comme les stories et les Reels, uniquement auprès de son cercle restreint.