WhatsApp lance un mode de discussion Incognito - Mais pour quoi faire ?

WhatsApp va proposer un mode Incognito Chat permettant de discuter avec le chatbot du groupe Meta de manière totalement privée, sans qu'aucun message ne soit conservé sur les serveurs. Bonne idée ou simple gadget ?

Comme tout bon géant de la tech qui se respecte, Meta s'est lui aussi lancé dans la course à l'IA avec Meta AI, le chatbot de l'entreprise dopé à l'intelligence artificielle. Véritable assistant personnel, ce robot conversationnel permet de poser des questions à tout moment sur toutes sortes de sujets, sans avoir à passer d'une application à une autre. Et, bien sûr, il a été intégré dans WhatsApp sous la forme d'un rond aux teintes bleues et violettes en bas à droite de l'écran, juste au-dessus du bouton pour créer une nouvelle conversation.

Reste que tout le monde n'est pas ravi de cet ajout, surtout avec ce qu'il implique en termes de confidentialité. En effet, alors que WhatsApp est réputé pour être une messagerie instantanée particulièrement protectrice des données de ses utilisateurs, utiliser une IA implique de partager un grand nombre de données avec l'entreprise. Aussi, pour répondre à cette critique, Meta annonce dans un billet de blog l'arrivée dans les prochains mois d'un nouveau mode de discussion privé, baptisé "Incognito Chat". Il permettra aux utilisateurs de discuter avec l'assistant IA sans que les messages soient conservés ou accessibles à Meta.

Incognito Chat dans WatsApp : des messages qui s'effacent automatiquement

"Les gens commencent à utiliser l'IA pour tout, y compris pour certaines de leurs pensées les plus intimes, qu'il s'agisse de questions financières ou de santé, ou encore pour obtenir des conseils sur la manière de répondre à un message délicat d'un ami ou d'un collègue. Nous pensons qu'il est vraiment important de donner aux utilisateurs la possibilité de poser ces questions en toute confidentialité", a expliqué Alice Newton-Rex, vice-présidente des produits chez WhatsApp, à TechCrunch.

Contrairement aux conversations classiques avec des chatbots, qui sont souvent stockées pendant un certain temps pour améliorer les modèles d'intelligence artificielle, ce mode fonctionnera dans un environnement sécurisé où les échanges disparaîtront automatiquement à la fin de la session. Meta affirme même que l'entreprise elle-même ne pourra pas consulter le contenu des conversations.

© Meta

Pour cela, le groupe s'appuie sur une technologie baptisée "Private Processing", soit une infrastructure informatique confidentielle développée par l'entreprise pour permettre à WhatsApp d'intégrer des fonctions IA sans compromettre le chiffrement de bout en bout. Les messages seront donc chiffrés de bout en bout, traités temporairement, puis supprimés sans être enregistrés sur les serveurs de l'entreprise.

En effet, OpenAI permet d'interagir avec ChatGPT sans que le chatbot ne se souvienne des sujets évoqués lors de la conversation avec la fonction "Chat éphémère", mais les échanges peuvent être conservés jusqu'à 30 jours. Du côté de Gemini, Google propose lui aussi une fonction "Chat temporaire". Lorsqu'elle est activée, l'IA ne garde là aussi aucun souvenir des informations partagées lors de la discussion, mais celle-ci est tout de même conservée jusqu'à 72 heures.

Incognito Chat Incognito Chat dans WatsApp : le difficile équilibre entre contrôle et confidentialité

Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement sensible pour Meta. Le groupe est régulièrement accusé de collecter massivement des données personnelles afin d'entraîner ses systèmes d'IA, sans qu'il n'y ait réellement de possibilité de désactiver les fonctions liées à l'IA. Dans WhatsApp, la présence de Meta AI est d'autant plus jugée intrusive que l'application est historiquement associée à la confidentialité.

Cet ajout entraîne toutefois un léger paradoxe : étant donné que seul l'utilisateur a accès aux échanges et que ces derniers, en plus, finissent par disparaître, il n'est pas possible de les analyser. Or, les journaux de conversations avec les chatbots IA sont actuellement au cœur de poursuites judiciaires contre OpenAI, notamment dans des affaires de fusillades dans une université de Floride et à Tumbler Ridge, au Canada, ainsi que dans de nombreux cas de suicide. Difficile de ne pas voir un moyen pour l'entreprise d'assurer ses arrières...