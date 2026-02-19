C'est fini pour Messenger.com : Meta veut vous obliger à passer par Facebook

Vous utilisez encore Messenger.com pour envoyer des messages ? Tant pis pour vous, Meta a décidé de fermer le site Web prochainement. Vous n'aurez plus d'autre choix que de passer par Facebook ou par l'appli mobile qui demeure pour le moment.

Mauvaise nouvelle pour les aficionados de Messenger ! Après avoir déjà mis fin l'année dernière aux applications dédiées de la messagerie instantanée pour Windows et macOS, Meta a maintenant décidé de fermer le site Web indépendant Messenger.com, qui permet de discuter depuis un navigateur sans passer par Facebook. Cette fermeture est prévue pour le 15 avril 2026, comme on peut l'apprendre sur la page d'assistance du réseau social. À partir de cette date, toute tentative d'accès à Messenger.com via un navigateur redirigera automatiquement les utilisateurs vers la messagerie intégrée du site principal facebook.com.

Fin de Messenger.com : après l'appli desktop, le site Web ferme

Messenger.com est pourtant apprécié par de nombreux utilisateurs, car il offre une interface de messagerie plus minimaliste, séparée du fil d'actualité de Facebook, sans toutes les distractions sociales et les publicités qui l'accompagnent. Mais, sans lui, il faudra obligatoirement passer par le site Web de Facebook sur un ordinateur ou par l'application mobile Messenger pour discuter avec ses contacts. Et, pour ceux qui utilisent la messagerie sans compte Facebook associé, ils n'auront d'autres choix que de passer par l'application via l'App Store ou le Google Play Store.

Cette décision est une manière pour Meta de gonfler artificiellement les statistiques d'usage de Facebook, qui a du mal à rester attractif, notamment auprès des plus jeunes. En concentrant l'utilisation de Messenger sur un seul et même portail, l'entreprise espère maintenir, voire augmenter le nombre d'utilisateurs actifs du réseau social ainsi que leur temps passé dessus.

L'abandon successif des différentes versions autonomes de Messenger soulève des interrogations quant à l'avenir du service au sein de l'écosystème de Meta. L'entreprise de Mark Zuckerberg semble concentrer ses efforts sur ses autres plateformes, notamment WhatsApp, qui compte plus de deux milliards d'utilisateurs et bénéficie de nouveautés régulièrement, y compris sur sa version Web. De quoi suggérer, à terme, une fusion des deux messageries instantanées ?