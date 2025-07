Quick Recap : WhatsApp pourra résumer plusieurs conversations non lues en une fois

WhatsApp développe une fonction baptisée Quick Recap, qui permet d'obtenir un résumé de plusieurs conversations ayant des messages non-lus. Pratique pour éviter d'avoir à tout lire !

Avec ses quelque deux milliards d'utilisateurs, WhatsApp est devenue l'une des messageries instantanées les plus populaires au monde. Mais on a vite fait d'être bombardé de messages et de finir par perdre le fil des discussions. Aussi, pour résoudre ce problème, Meta a déployé il y a peu une fonction pour résumer les messages non-lus, afin d'aider les utilisateurs dépassés à rester à jour dans leurs nombreux échanges et à ne pas manquer d'informations cruciales. Mais il y a toutefois une limite assez frustrante : il n'est possible de résumer qu'une seule discussion à la fois, ce qui oblige à répéter la manœuvre plusieurs fois.

Mais l'entreprise de Mark Zuckerberg n'a pas dit son dernier mot. En effet, le site spécialisé WABetaInfo a découvert, dans la version bêta 2.25.21.12 de l'application Android, une nouvelle fonction baptisée Quick Recap (Résumé rapide), qui permet de générer un résumé détaillé de plusieurs conversations non lues.

Quick Recap : résumer plusieurs conversations à la fois

Contrairement à la fonction de résumé qui existe actuellement, Quick Recap ne se limite pas à une seule conversation. L'option permet donc de rattraper son retard dans plusieurs discussions sans avoir à ouvrir chaque conversation individuellement. Attention, la fonction ne prend en charge que cinq conversations simultanément. Aussi, si les utilisateurs souhaitent obtenir des résumés pour davantage de conversations, ils devront recommencer le processus.

© WABetaInfo

Pour cela, il suffit de se rendre dans l'onglet "Discussions" de la messagerie, de sélectionner les conversations à résumer, et d'appuyer sur l'icône "Quick Recap", via les trois petits points en haut à droite de l'écran. L'intelligence artificielle Meta AI se charge ensuite de produire "un résumé concis des messages non lus les plus pertinents dans chaque conversation sélectionnée", selon WABetaInfo.

Concernant la confidentialité des données, Quick Recap repose sur la technologie Private Processing développée par Meta, ce qui assure aux utilisateurs que les messages et les résumés générés ne pourront être lus ni par Meta, ni par des tiers. Bien évidemment, la fonction est entièrement optionnelle et sera désactivée par défaut. L'entreprise n'a pas encore dévoilé de date de déploiement auprès du grand public, il faudra donc patienter encore un peu.