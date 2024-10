Vous allez enfin pouvoir gérer facilement vos contacts dans WhatsApp

WhatsApp va grandement améliorer sa gestion des contacts grâce à nouvelles fonctions. Vous pourrez notamment les gérer depuis n'importe quel appareil et ne les enregistrer que sur l'application. Un vrai progrès.

Jusqu'à présent, sur WhatsApp, il n'était possible d'enregistrer les informations de contact que via le carnet d'adresses interne de son smartphone. C'est par ce biais, et seulement ce biais, que l'application pouvait stocker, gérer et synchroniser les contacts. Un système qui pose rapidement problème dans le cas où l'on perdrait notre téléphone sans les avoir sauvegardés au préalable. Heureusement, Meta annonce dans un billet de blog l'arrivée prochaine d'un gestionnaire de contact indépendant du carnet d'adresses natif de notre smartphone, qui sera accessible sur l'ensemble des appareils connectés à notre compte. Enfin !

WhatsApp : un gestionnaire de contact digne de ce nom

Plusieurs nouveautés ont été annoncées. En premier lieu, la messagerie instantanée va modifier l'ajout de contacts. Jusqu'ici, ils pouvaient uniquement être ajoutés à partir de notre smartphone, soit en saisissant un numéro de téléphone, soit en scannant un QR code. Bientôt, il sera possible de le faire directement depuis notre ordinateur, sur WhatsApp Web et Windows, ainsi que sur d'autres appareils connectés à l'application.

© Meta

De plus, l'application nous permettra d'ajouter un nouveau contact uniquement sur WhatsApp, plutôt que de l'enregistrer dans le carnet d'adresses natif de notre téléphone mobile. Cette nouveauté est "la solution idéale lorsque vous partagez votre téléphone ou si vous souhaitez séparer vos contacts personnels et professionnels quand vous gérez plusieurs comptes WhatsApp sur votre appareil", indique Meta. En effet, tous les contacts enregistrés dans l'application seront synchronisés avec la sauvegarde afin de pouvoir être restaurés depuis n'importe quel appareil connecté au compte.

Enfin, Meta va ajouter la possibilité de gérer et d'enregistrer des contacts par leur nom d'utilisateur ou d'utilisatrice, et non plus seulement par leur numéro de téléphone. Un gage de confidentialité supplémentaire puisqu'il ne sera plus nécessaire de partager son numéro de téléphone pour envoyer un message à quelqu'un.

Pour pouvoir proposer ces nouveautés, WhatsApp utilise un nouveau système de stockage chiffré appelé Identity Proof Link Storage (IPLS). Lors de l'enregistrement d'un contact, le système génère une clé sur l'appareil. Lorsqu'un contact est récupéré, le client authentifie son identité. L'application fonctionne également avec les services de la société de sécurité Internet Cloudflare. Toutes les modifications apportées aux propriétés cryptographiques du répertoire utilisateur sont signées. De cette façon, WhatsApp veut s'assurer que personne n'a modifié les contacts stockés dans l'application. Aucune date de déploiement n'a pour l'instant été indiquée, il faudra donc patienter encore un moment avant de pouvoir profiter de ces nouveautés.