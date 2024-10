Trop de bavards dans vos groupes WhatsApp ? Cette fonction va résoudre le problème

Vous croulez sous les notifications incessantes de certains groupes WhatsApp ? La messagerie instantanée va lancer une fonction permettant de filtrer les bavards pour privilégier les messages vraiment pertinents.

WhatsApp est une messagerie bien pratique pour rester en contact avec sa famille, ses proches et ses amis. Néanmoins, le nombre de notifications émises par l'appli au quotidien peut rapidement affoler les compteurs. Et pour peu que l'on fasse partie d'un ou de plusieurs groupes, les notifications peuvent devenir très envahissantes. Le smartphone ne cesse de vous signaler l'arrivée de nouveaux messages et entame sévèrement votre niveau de concentration.

C'est d'autant plus problématique que certaines personnes se révèlent particulièrement bavardes et peuvent sans problème finir par monopoliser la conversation. Mais si la situation peut rapidement devenir stressante, impossible de quitter le groupe ou de mettre les notifications en sourdine de peur de manquer des informations importantes ! Heureusement, WhatsApp travaille à résoudre ce problème persistant. En effet, le site spécialisé WABetaInfo a découvert, dans la version bêta 2.24.21.22 de l'application Android, une fonction de notification de rappel pour les mises à jour de statut. Pour faire simple, il sera bientôt possible de filtrer automatiquement les alertes de groupes.

© WABetaInfo

Groupes WhatsApp : un filtre pour les messages pertinents

Cette nouvelle fonction va permettre de programmer la fréquence des alertes de groupes selon deux typologies, à savoir "Toutes" ou "Pertinentes pour moi". La seconde option permet de n'être averti que des messages les plus importants, c'est-à-dire ceux comportant des mentions, des réponses et autres interactions importantes.

Le paramètre par défaut entre ces deux options est déterminé par la taille du groupe. En clair, plus les conversations accueilleront de participants, plus il y aura de chance de bénéficier des alertes pertinentes par défaut. Évidemment, il sera possible à tout instant de modifier les paramètres préconfigurés dans les options de notifications.

Actuellement, lorsque les notifications pour les discussions de groupe sont désactivées, WhatsApp envoie tout de même des alertes pour des interactions spécifiques, telles que des réponses à leurs messages et des mentions. Cependant, de nombreux utilisateurs peuvent ne pas comprendre pourquoi ils continuent de recevoir des notifications pour certains messages, même après avoir mis un groupe en sourdine. Cette nouvelle fonction rendra plus clair et plus intuitif le fonctionnement de la désactivation des groupes en mettant explicitement en évidence l'option de recevoir des notifications uniquement pour les interactions pertinentes.