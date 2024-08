Vous pourrez bientôt modifier le thème des discussions WhatsApp !

WhatsApp étoffe ses options de personnalisation ! Vous pourrez bientôt modifier le thème de la messagerie instantanée, en changeant la couleur des bulles de discussions, comme sur Telegram.

WhatsApp est une des messageries les plus populaires, ce qui n'est guère étonnant au vu de son interface efficace, de la grande sécurité qu'elle offre – les messages sont chiffrés de bout en bout – et des nombreuses fonctions qu'elle propose et ne cesse de rajouter. Toutefois, il y a un point où WhatsApp est en retard par rapport à ses concurrents : la personnalisation. En effet, il n'y a que peu d'options pour modifier l'interface de la messagerie. Il est uniquement possible de choisir entre le mode sombre ou clair, et de remplacer l'arrière-plan des discussions par une image ou une photo. Bref, impossible de modifier les couleurs des bulles, des icônes ou des barres d'onglets. Pas étonnant que certains utilisateurs se tournent vers des applications tierces, plus souples et permissives !

Mais il semblerait que Meta, la maison mère de la messagerie instantanée, travaille à laisser aux utilisateurs plus de personnalisation. En effet, le site spécialisé WABetaInfo a découvert dans la version bêta 2.24.17.19 de l'application Android une nouvelle fonction permettant de modifier le thème pour les bulles des messages. Un peu comme ce qu'on trouve sur Telegram !

Thèmes WhatsApp : modifier la couleur des bulles de discussion

La nouvelle fonction de personnalisation intègrerait au minimum dix thèmes différents. Sélectionner un thème changera non seulement la couleur des bulles, mais aussi le fond d'écran des conversations. Comme il s'agit d'un thème de chat par défaut, il sera appliqué automatiquement à toutes nos conversations, mais il est possible que, par la suite, on puisse paramétrer un thème différent pour chaque discussion. Pour le moment, la fonction ne sera pas aussi permissive que sur Telegram, qui permet de créer son propre thème grâce à une palette de couleurs. Elle est encore en cours de développement, mais elle devrait être disponible pour tout le monde, sur iOS comme sur Android, dans une prochaine mise à jour.

© WABetaInfo

En intégrant des fonctions de personnalisation, WhatsApp s'aligne sur la tendance générale des messageries instantanées, qui consiste à nous donner toujours plus de contrôle sur l'interface de l'application. Et c'est une très bonne chose, notamment pour les personnes souffrant de déficiences visuelles ou qui ont besoin d'une couleur spécifique pour un plus grand confort visuel personnel. Nul doute que la possibilité de changer la couleur principale du thème rendra l'application nettement plus conviviale et confortable !