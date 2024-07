WhatsApp facilite la création de notes vidéo sur smartphone

WhatsApp va intégrer une nouvelle façon de réaliser des notes vidéo, cette fois directement depuis l'interface de l'appareil photo. Un moyen de rendre la fonction plus intuitive et plus populaire !

Depuis leur apparition dans les messageries instantanées sur smartphone comme WhatsApp ou Messenger, les messages vocaux se sont énormément démocratisés. Dans les conversations, en plus des traditionnels messages écrits, on voit désormais de plus en plus d'enregistrements audio accompagnés d'un bouton de lecture (play) et d'un petit graphique (une forme d'onde qui représente le son). C'est une formule très pratique pour partager de longs messages ou des anecdotes avec des amis sans avoir à taper du texte au clavier.

Pour aller plus loin dans cette direction, Meta a intégré des notes vidéo à sa messagerie instantanée l'année dernière, soit de courts messages vidéo en format circulaire d'une durée de 60 secondes maximum (voir notre article). L'entreprise cherche maintenant à populariser cette fonction en la rendant plus accessible. Le site spécialisé WABetaInfo a découvert dans les versions bêtas de l'application sur Android et sur iOS que les notes vidéo pourront être enregistrées directement depuis l'appareil photo sur WhatsApp.

Note vidéo WhatsApp : un nouveau mode plus intuitif

Jusqu'à présent, il était obligatoire d'être dans une discussion WhatsApp pour envoyer un message vidéo. Il fallait appuyer sur le bouton du microphone – celui pour les messages vocaux – dans la barre de chat d'une conversation et le faire glisser vers le bas. Celui-ci se transformait alors en caméra vidéo et permettait d'enregistrer le message vidéo. Un processus loin d'être évident et qui limite de ce fait l'utilisation de la fonction.

© WABetaInfo

La nouvelle mise à jour résout ce problème en introduisant un mode "Note vidéo" directement dans l'interface de l'appareil photo. Il suffit de cliquer sur l'icône de l'appareil photo qui offre alors trois options : vidéo, photo et note vidéo. Le menu permet de naviguer entre ces options pour sélectionner celle que l'on souhaite utiliser, comme on peut le voir dans la capture d'écran ci-dessus.

Ce nouveau moyen de réaliser des notes vidéo est beaucoup plus intuitif et devrait donc accroître la visibilité et l'utilisation de la fonction. Notons que, comme pour tous les autres types de messages de WhatsApp, les vidéos sont cryptées de bout en bout, c'est-à-dire que personne à part l'expéditeur et le destinataire ne peuvent accéder à leur contenu – y compris la messagerie elle-même. Ce nouveau mode est pour l'instant uniquement disponible pour un nombre limité de bêta-testeurs, il devrait être déployé plus largement d'ici les prochaines semaines.