Photos et vidéos WhatsApp : on peut enfin définir l'envoi en HD comme option par défaut

WhatsApp intègre une nouvelle option permettant d'envoyer des images et les vidéos systématiquement en haute définition. Plus besoin de sélectionner manuellement la qualité d'affichage pour chaque fichier à chaque envoi !

Les utilisateurs de WhatsApp aiment recourir à la messagerie instantanée pour partager des photos et autres souvenirs à leurs amis ou à leur famille. Un déjeuner entre frères et sœurs ? Hop, un cliché est publié sur le groupe familial ! Le petit cousin joue dans une pièce de théâtre ? Sa représentation est immédiatement partagée ! Le problème, c'est que WhatsApp compresse les images envoyées afin d'accélérer le transfert et de consommer moins de données. Rien de grave la plupart du temps, mais parfois, on ne veut pas sacrifier la qualité des images – la compression fait chuter leur définition en mode 480p –, notamment lorsqu'elles sont belles.

Pour corriger ce problème, WhatsApp a déployé, en septembre dernier, une option qui, lors de l'envoi d'une image, permet de choisir entre la qualité standard et la qualité d'origine (voir notre guide pratique). Il y a un petit inconvénient toutefois, puisque l'envoi en HD doit être manuellement sélectionné pour chaque fichier. Autant dire que ce n'est pas très pratique lorsque l'on souhaite envoyer tout un album... Mais Meta a décidé de résoudre ce problème en déployant une fonction permettant de définir la qualité HD comme option par défaut.

Photos et vidéos WhatsApp : l'envoi en HD par défaut

Cette option peut désormais être appliquée automatiquement pour toutes les photos et les vidéos envoyées grâce à la dernière mise à jour de WhatsApp. Pour indiquer qu'elles ont été expédiées en haute définition, un petit logo blanc HD est affiché en bas à gauche. Attention, contrairement à la méthode qui permet de les envoyer en les sélectionnant une par une dans leur format originel, la qualité HD n'est pas totalement sans perte. L'amélioration est toutefois de taille par rapport à l'envoi de plusieurs photos et vidéos en qualité standard. Voici comment activer la nouvelle option :

► Lancez WhatsApp et appuyez sur les trois points en haut à droite de l'écran d'accueil.

► Un menu déroulant apparaît. Sélectionnez Paramètres.

► Appuyez ensuite sur Stockage et données.

► Sélectionnez Qualité de chargement des médias.

► Une fenêtre pop-up apparaît. Sélectionnez Qualité HD et appuyez sur Enregistrer.

► Il ne vous reste plus qu'à sélection les photos et les vidéos à envoyer dans une conversation comme vous le feriez en temps normal. Un petit logo blanc HD apparaît en blanc et coché en haut de l'écran afin d'indiquer la qualité d'envoi. Appuyez sur la flèche verte en bas à droite.

► Là encore, le logo HD apparaît sur chaque image envoyée.

Pour rappel, l'envoi de fichiers en HD utilise plus de bande passante, le partage va donc prendre plus de temps, ce qui peut être problématique dans les zones à faible couverture. De même, le destinataire aura besoin de plus d'espace de stockage pour les télécharger.