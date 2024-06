Une erreur, un oubli ? Voici comment corriger un message WhatsApp déjà envoyé

Vous avez envoyé un message trop vite sur WhatsApp, avec des fautes ou une formule maladroite ? Vous pouvez désormais le modifier facilement après son expédition pour le corriger. À condition de réagir vite !

Une coquille ? Une faute de conjugaison ? Un mot inadapté ? Une formulation maladroite ? Un contresens ? Les messages que nous échangeons au fil de la journée peuvent contenir d'erreurs grossières ou gênantes, qui mettent parfois dans l'embarras en engendrant des vexations ou des malentendus. C'est notamment le cas avec les applications du genre WhatsApp qui incitent à écrire et à expédier vite, sans bien se relire. Et jusqu'à peu, il n'y avait pas d'autre solution que de supprimer un message envoyé quand on s'apercevait d'une faute ou d'une maladresse. Pas génial, d'autant que le destinataire était au courant de l'erreur à cause du texte "Ce message a été supprimé" qui s'affichait à sa place.

Mais, depuis quelques mois, WhatsApp permet de corriger a posteriori. les messages expédiés. En effet, un texto envoyé sur l'application, et même reçu par son destinataire, peut être modifié par l'expéditeur. Et autant dire que cela change la donne !

La manipulation pour corriger un message dans une conversation est très simple. Il suffit de cliquer ou d'appuyer longuement dessus. Un menu d'options apparaît alors. En plus des actions classiques déjà implantées (Important, Répondre, Transférer, Copier, Supprimer…), une mention "Modifier" vous permet désormais de retoucher votre texte après son envoi.

© Meta

Attention toutefois, ne tardez pas trop pour effectuer votre modification ! En effet, la fonction vous permet de retoucher le contenu de votre message seulement dans les quinze minutes suivant l'envoi. Passé ce délai, vous ne pourrez plus le modifier, et il vous faudra alors le supprimer ou le corriger dans un nouvel envoi. Une restriction nécessaire afin de s'assurer que personne ne changera d'anciens messages pour altérer le sens d'une conversation.

Une fois que le changement a été effectué, votre destinataire peut constater que votre message initial a été changé, et ce grâce à la mention "modifié". Pour autant, il ne pourra pas voir le texte précédemment tapé et envoyé. Bien entendu, comme pour tous les messages, médias et appels personnels, vos communications et les modifications que vous y apportez sont protégées par le chiffrement de bout en bout si cher à Meta.