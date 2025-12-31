Voici l'astuce pour envoyer tous vos messages de vœux à minuit pile

Vous voulez absolument être le premier à souhaiter la bonne année à vos proches ? Utilisez cette fonction méconnue de votre appli de SMS pour envoyer tous vos vœux dès minuit, sans même interrompre votre réveillon !

La fin de l'année approche à grands pas ! C'est l'heure de sortir votre plus belle tenue pour faire la fête ou retrouver famille ou amis autour d'un bon repas. Comme chaque réveillon du 31, la tradition veut que vous envoyiez vos vœux à vos proches. Pour ça, rien de plus simple qu'un rapide mais efficace SMS – c'est d'autant plus agréable à recevoir s'il est personnalisé. Cependant, ce n'est pas toujours simple de les envoyer à tous vos contacts, surtout si vous êtes en pleine fête et que vous recevez en même temps une avalanche de messages. Vous risquez de vous emmêler les pinceaux, d'oublier quelqu'un d'important ou, tout simplement, de commencer 2025 le nez scotché à votre smartphone, au lieu de profiter des gens autour de vous et de l'ivresse de l'instant. Ce serait dommage !

Heureusement, il existe une astuce toute simple vous permettant d'envoyer des vœux à votre répertoire sans pour autant délaisser vos convives : l'envoi de SMS différé. Il suffit de rédiger votre message à l'avance, puis de programmer son expédition pour le Nouvel An, à minuit pile. Cela demande un peu d'anticipation et d'organisation, mais c'est vraiment pratique ! Et, surtout, en procédant de la sorte, vous êtes sûr et certain de n'oublier personne.