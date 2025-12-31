Voici l'astuce pour envoyer tous vos messages de vœux à minuit pile
Vous voulez absolument être le premier à souhaiter la bonne année à vos proches ? Utilisez cette fonction méconnue de votre appli de SMS pour envoyer tous vos vœux dès minuit, sans même interrompre votre réveillon !
La fin de l'année approche à grands pas ! C'est l'heure de sortir votre plus belle tenue pour faire la fête ou retrouver famille ou amis autour d'un bon repas. Comme chaque réveillon du 31, la tradition veut que vous envoyiez vos vœux à vos proches. Pour ça, rien de plus simple qu'un rapide mais efficace SMS – c'est d'autant plus agréable à recevoir s'il est personnalisé. Cependant, ce n'est pas toujours simple de les envoyer à tous vos contacts, surtout si vous êtes en pleine fête et que vous recevez en même temps une avalanche de messages. Vous risquez de vous emmêler les pinceaux, d'oublier quelqu'un d'important ou, tout simplement, de commencer 2025 le nez scotché à votre smartphone, au lieu de profiter des gens autour de vous et de l'ivresse de l'instant. Ce serait dommage !
Heureusement, il existe une astuce toute simple vous permettant d'envoyer des vœux à votre répertoire sans pour autant délaisser vos convives : l'envoi de SMS différé. Il suffit de rédiger votre message à l'avance, puis de programmer son expédition pour le Nouvel An, à minuit pile. Cela demande un peu d'anticipation et d'organisation, mais c'est vraiment pratique ! Et, surtout, en procédant de la sorte, vous êtes sûr et certain de n'oublier personne.
Plusieurs applications de SMS proposent cette fonction de programmation. C'est le cas de l'application Messages de Google, qui est installée par défaut sur les appareils Android. L'opération se révèle extrêmement simple et rapide. Il suffit d'ouvrir une conversation et de rédiger un message à votre correspondant, comme vous le feriez en temps normal – vous pouvez tout à fait l'agrémenter d'images ou de GIF – puis d'effectuer un appui long sur le bouton d'envoi jusqu'à ce qu'apparaisse un nouveau menu.
Plusieurs choix d'envoi décalé s'offrent alors à vous, dans la journées, la soirée ou le lendemain, avec des heures qui varient selon le moment où vous effectuez cette programmation. Une quatrième option vous propose de définir vous-même la date et l'heure d'envoi. Appuyez sur celle-ci et choisissez, par le biais du calendrier et de l'horloge, la date et l'heure voulues – en l’occurrence le 1er janvier 2026 à minuit – et validez à la fin en appuyant sur Définir. L'icône de flèche habituelle du bouton d'envoi sera alors accompagnée d'une petite horloge pour indiquer que l'expédition est programmée. C'est tout, vous n'avez plus rien à faire ; votre message partira automatiquement au moment programmé ! Notez que vous pouvez le modifier ou le supprimer à tout moment, et même annuler la programmation si besoin !
Si vous possédez un iPhone en revanche, la manipulation est un peu plus compliquée, car l'application Message d'Apple ne possède pas une telle fonction. Pour y parvenir, il vous faut passer par l'application Raccourcis, qui permet d'automatiser certaines tâches du quotidien en les planifiant pour qu'elles s'exécutent le moment voulu à votre place. Appuyez sur le bouton "Créer une automatisation perso", puis définissez le "scénario", en indiquant l'heure et le jour d'envoi du message. Vous devez ensuite définir l'action à mener, donc choisissez "Envoyer un message". Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur "Message", à rédiger celui que vous souhaitez expédier et à indiquer le destinataire. N'oubliez pas de supprimer le script lorsque vos vœux auront été envoyés !
Attention, vous ne serez certainement pas le seul à vouloir souhaiter la bonne année à vos proches à ce moment précis. Si cette astuce vous permet d'être sûr et certain que vos messages seront expédiés à cet instant précis, impossible de prédire le moment où ils seront effectivement réceptionnés ! En effet, le réseau est généralement saturé le soir du Nouvel An, aussi certains de vos messages arriveront certainement plus tard. Mais vous pourrez au moins vous coucher l'esprit tranquille.