Finis les noms douteux : vous pouvez enfin changer votre adresse Gmail

Vous traînez une vieille adresse Gmail douteuse, mais vous n'avez pas envie de créer un nouveau compte et de faire toutes les démarches pour la changer partout ? Google vous permet désormais de la modifier très facilement.

Le choix d'une adresse mail est décisif, car elle constitue une sorte d'étiquette d'une identité numérique. Mais personne n'est à l'abri des erreurs de jeunesse, et on a vite fait de se retrouver avec une adresse douteuse voire honteuse que l'on traine toute sa vie, pour,tous els services en ligne. Et bonne chance alors pour assumer un "superrocky", "princessedesloups" ou "kaira93" auprès d'un potentiel recruteur ou sur son CV !

Or, depuis son lancement, Gmail ne permet pas de changer le nom de son adresse mail – la partie avant le "@gmail.com". Et c'est d'autant plus dommage que cette adresse ne sert pas qu'à envoyer et recevoir des mails dans Gmail, mais qu'elle fait également office d'identifiant pour tous les services Google (Drive, Maps, Photos, YouTube, etc.).

La seule solution, en cas de regret, consiste à créer un nouveau compte et à importer manuellement tous ses mails, contacts et services associés. Bref, le parcours du combattant. La seule marge de manœuvre réside dans la modification du nom d'affichage – c'est-à-dire le nom qui apparaît avant l'adresse dans les mails.

Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Car Google permet dorénavant de modifier son adresse Gmail sans devoir créer un nouveau compte. Un changement vraiment bienvenu qui s'accompagne toutefois d'une série de restrictions, afin de limiter les abus.

Adresse Gmail : la fin des noms embarrassants

En pratique, pour changervotre adresse Gmail, connectez-vous à votre compte Google via la page de gestion de vos informations personnelles. Cliquez ensuite sur Modifier l'adresse e-mail du compte Google et saisissiez le nom souhaité pour votre nouvelle adresse dans le champ idoine. S'il est déjà pris par quelqu'un d'autre, Google vous en proposera d'autres. Enfin, validez les changements apportés. C'est aussi simple que cela : vous avez désormais une nouvelle adresse Gmail pour votre votre compte Google et tous les services associés !

Notez que votre ancienne adresse n'est pas supprimée : elle devient un alias permanent associé au compte. Cela signifie que des courriels envoyés à l'ancienne adresse vont continuer d'arriver dans la même boîte de réception, et qu'il sera toujours possible de s'en servir pour se connecter si nécessaire. De plus, elle ne pourra pas être réattribuée à un autre utilisateur : elle restera liée au compte original, ce qui évitera les risques de confusion ou d'usurpation.

Actuellement, l'adresse mail est non modifiable © CCM

Google a toutefois intégré des garde-fous pour éviter les abus ou une multiplication incontrôlée des identités. Ainsi, le géant de la tech a imposé un nombre limité de trois changements au cours de l'existence du compte. Cela donne donc un maximum de quatre adresses possibles pour un même compte au cours de son existence.

De plus, une fois que vous avez changé votre adresse Gmail, vous ne pourrez pas la modifier de nouveau pendant 12 mois. Ce n'est pas un jeu, mais une démarche importante. Alors, cette fois, réfléchissez bien avant de la choisir !