Gmail va abandonner deux fonctions historiques bien pratiques

Dès janvier 2026, Gmail ne prendra plus en charge Gmailify et POP, deux fonctions historiques et très appréciées des utilisateurs. Une façon de moderniser son service, mais qui risque d'en laisser certains sur le carreau.

Google vient d'annoncer discrètement, via une page de support, une évolution majeure de Gmail : à partir de janvier 2026, deux fonctions présentes dans le service depuis des années maintenant disparaîtront. Il s'agit de Gmailify, un système qui permettait d'associer des adresses d'autres fournisseurs aux services de Gmail, et de la prise en charge du protocole POP3, utilisé depuis des décennies pour rapatrier ses messages. Deux outils pratiques pour beaucoup d'utilisateurs, qui vont devoir s'habituer à une nouvelle façon de gérer leurs messages.

Gmailify et POP3 : deux fonctions appréciées mais démodées

Gmailify avait été introduit en 2016 avec une promesse simple : permettre aux utilisateurs de messageries électroniques tierces, comme Yahoo ou Outlook, de se connecter à Gmail sans avoir à changer d'adresse, afin de profiter de tous les avantages du service de Google. De cette façon, ils avaient ainsi accès au redoutable filtre antispam de l'entreprise, au tri automatique de la boîte de réception en différentes catégories, aux suggestions intelligentes pour la rédaction ainsi qu'à la recherche avancée. Malheureusement, dès janvier 2026, cette fonction disparaîtra purement et simplement Google précise que les messages déjà synchronisés resteront consultables, mais il ne sera plus possible d'activer ou de maintenir la liaison via Gmailify.

© Google

Le second changement concerne le protocole POP3 (Post Office Protocol). Il permettait de rapatrier automatiquement les e-mails d'un autre compte directement dans Gmail, pour tout gérer depuis une seule boîte de réception et pour pouvoir les consulter hors connexion. Mais, près de vingt ans plus tard, l'entreprise estime que POP3 est dépassé et qu'il n'est plus adapté aux usages actuels. L'option "Récupérer les messages depuis d'autres comptes", présente dans les paramètres de Gmail, disparaîtra donc elle aussi à compter de janvier 2026.

Google justifie cette décision par la volonté de "proposer les options les plus sécurisées et les plus récentes pour accéder à vos messages dans Gmail" et invite ses utilisateurs à migrer vers IMAP (Internet Message Access Protocol), le protocole désormais privilégié par la plupart des fournisseurs de messagerie électronique. Contrairement à POP3, qui avait tendance à créer des doublons en téléchargeant les messages sur un appareil, IMAP permet de consulter les messages de manière centralisée et cohérente, quel que soit l'appareil utilisé, grâce à une synchronisation en temps réel. Notons toutefois que, même s'il est largement répondu, certains fournisseurs ne le prennent pas en charge — c'est le cas de la version gratuite de ProtonMail notamment.

Ces choix découlent de la volonté de Google de simplifier et de moderniser son service, quitte à sacrifier des solutions anciennes pourtant bien installées dans les habitudes des utilisateurs. Ces derniers vont donc être forcés d'adopter des standards plus récents. Ceux qui exploitaient Gmailify devront se tourner vers d'autres outils de gestion, et ceux qui s'appuyaient sur POP3 vont devoir vérifier dès à présent si leur fournisseur de messagerie prend bien en charge l'IMAP afin d'éviter de mauvaises surprises le jour J.