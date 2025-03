L'IA de Gmail vous aidera à retrouver vos mails plus facilement

Grâce à l'IA, une nouvelle fonction de recherche Gmail permettra de prendre en compte les messages les plus consultés et les contacts fréquents pour fournir de meilleurs résultats. De quoi trouver un mail bien plus rapidement !

Nos boîtes mail débordent de messages, si bien qu'il devient parfois compliqué de s'y retrouver. Certes, on peut marquer certains mails en favoris, mais eux aussi finissent par s'entasser. Heureusement, un système de recherche existe : il permet de filtrer les messages selon l'expéditeur, le destinataire, l'objet, des mots contenus ou à exclure, la taille ou par date. Toutefois, cela nécessite de savoir une idée précise de ce que l'on cherche ou que le mail soit récent. Que faire lorsque l'on cherche un message important envoyé il y a longtemps ? Heureusement, Google a une solution magique : l'IA !

IA dans Gmail : chercher les résultats les plus pertinents

Comme l'entreprise l'annonce dans un billet de blog, Gmail utilise l'intelligence artificielle pour repérer les e-mails que l'utilisateur a tendance à ouvrir fréquemment, ceux qui viennent de ses contacts réguliers ou ceux qui sont susceptibles de l'intéresser, afin d'affiner ses résultats de recherche. Par exemple, s'il recherche "facture", Gmail affichera d'abord celle que l'usager consulte souvent, même si le message date de plusieurs semaines, plutôt que celle reçue le matin même.

© Google

"Grâce à cette mise à jour, les e-mails que vous recherchez ont beaucoup plus de chances d'apparaître en haut de vos résultats de recherche, ce qui vous fait gagner un temps précieux et vous permet de trouver plus facilement les informations importantes", se félicite l'entreprise. Pour ceux qui sont attachés à la recherche chronologique de Gmail, pas de panique : la nouvelle fonction est totalement optionnelle. Il suffit d'utiliser le menu déroulant en haut de la page pour basculer entre "les plus récents" et "les plus pertinents".

La nouvelle fonction est en cours de déploiement sur Android, iOS et la version Internet pour les utilisateurs ayant un compte personnel Google. Elle sera étendue, par la suite, aux comptes professionnels. Il s'agit là d'un énième ajout d'IA dans Gmail, qui vient rejoindre les résumés des échanges de mails, la rédaction assistée, les réponses automatiques, etc.