Légères et rapides, ces vieilles versions d'Office fonctionnent encore très bien sous Windows 10/11

Microsoft 365 exige un abonnement payant et les licences éternelles d'Office coûtent cher. Mais vous pouvez parfaitement utiliser d'anciennes versions de Word et d'Excel qui fonctionnent toujours sur les Windows récents.

Ce vieux DVD d'Office 2007 retrouvé au fond d'un tiroir, cette copie d'Office XP héritée d'un ami, cette licence Office 2003 gravée sur un Post-it collé à l'intérieur d'un boîtier : tout cela n'est pas forcément bon pour la poubelle. Contre toute attente, ces vieilles versions de la suite bureautique de Microsoft tournent encore très bien sur Windows 10 et même Windows 11. Et pour cause : Windows intègre depuis longtemps une couche d'émulation appelée WoW64, qui permet de faire tourner des applications 32 bits – comme toutes les versions d'Office antérieures à 2010 – sur un système 64 bits moderne, de manière totalement transparente. D'ailleurs, beaucoup de gens utilisent encore des logiciels 32 bits sans même s'en rendre compte !

Le premier avantage de ces anciennes versions est leur légèreté. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : Office 97 tenait dans 200 Mo et se contentait de 16 Mo de RAM. Office XP demandait 350 Mo sur le disque et 32 Mo de mémoire. Office 2007 franchissait le premier gigaoctet, mais restait très sobre avec seulement 256 Mo de RAM. Office 2024, à l'autre bout de la chronologie, réclame 4 Go d'espace disque et 4 Go de RAM – soit quarante fois plus que la première version ! Sur un ordinateur vieillissant, cette différence se ressent immédiatement : là où Microsoft 365 rame et met dix secondes à démarrer, Word 2007 s'ouvre en moins de deux secondes.

Pour une utilisation courante – rédiger un courrier, tenir un tableau simple, préparer une présentation –, ces versions anciennes n'ont rien perdu de leur efficacité et de leurs qualités originelles. Word, en particulier, reste remarquablement fonctionnel dans ses versions 2000, XP, ou 2003. L'interface à l'ancienne est plus sobre et les menus plus directs, et l'absence du ruban introduit en 2007 est appréciée de certains utilisateurs qui trouvent les versions antérieures plus lisibles. Et toutes les fonctions essentielles sont là, pour mettre du texte en forme.

Word 2003 © Microsoft

Certes, il faut mettre la main sur un lecteur de CD/DV pour lire les disques d'installation de l'époque – il n'y en a plus sur les PC récents –, ou récupérer les fichiers sur une clé USB ou les télécharger sur un site d'archive. Rien de bien compliqué, tant que l'on dispose d'un numéro de licence. Le seul truc à garder en tête, c'est que ces versions travaillent nativement en format .doc, pas en .docx. Une contrainte surmontable, puisque Microsoft avait publié à l'époque un pack de compatibilité – le FileFormatConverters.exe – permettant d'ouvrir et d'enregistrer du .docx sous Office 2000, XP ou 2003. On le trouve encore sur archive.org. Et dans l'autre sens, toutes les versions modernes de Word savent lire le format .doc sans aucun problème.

Excel est plus nuancé. Pour des tableurs simples, les vieilles versions suffisent amplement. Mais dès qu'on touche aux fonctions avancées, aux tableaux croisés dynamiques récents ou aux macros VBA complexes, les incompatibilités s'accumulent. Mieux vaut rester conscient de ces limites avant de rouvrir un classeur Excel datant de 2018 avec une version de 2003.

Un avertissement s'impose cependant pour deux cas précis. Premier cas : les macros. Ouvrir des fichiers Word ou Excel comportant des macros téléchargés depuis Internet comporte un risque de sécurité réel, ces vieilles versions ne recevant plus aucun correctif depuis des années. Second cas, sans équivoque cette fois : Outlook. Les protocoles d'authentification modernes – ceux utilisés par Gmail, Outlook.com ou tout serveur Exchange récent – sont incompatibles avec les versions antérieures à 2016. Vouloir configurer une messagerie sur Outlook 2007 ou 2010, c'est se condamner à l'échec. Sur ce point précis, les vieilles versions d'Outlook ne sont tout simplement plus utilisables.

Pour le reste, l'idée n'est pas de tomber dans la nostalgie ou le passéisme. C'est simplement de rappeler qu'un outil bien conçu peut traverser un quart de siècle sans cesser d'être utile et qu'une licence oubliée dans un tiroir vaut parfois mieux qu'un abonnement mensuel. Alors fouillez vos placards, faites les brocantes et les redonneries ou demandez à vos proches s'ils ont pas une vieille version à vous offrir !