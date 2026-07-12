Consommation réduite, sécurité augmentée : c'est la meilleure vitesse pour rouler sur l'autoroute

Sur l'autoroute, tout le monde colle les 130 km/h pour aller le plus vite possible. Pourtant une vitesse légèrement inférieure permet d'économiser jusqu'à 25 % de carburant, sans trop allonger la durée du trajet.

Quand on roule sur l'autoroute, le compteur monte naturellement vers les 130 km/h – la limite légale, et le rythme que la plupart des automobilistes considèrent comme normal. Mais si elle permet effectivement d'arriver plus rapidement à destination et donc de gagner du temps sur le trajet, ce n'est pourtant pas la vitesse idéale. En pratique, mieux vaut la réduire un peu et rester à 110 km/h. Pas parce que rouler moins vite est vertueux en soi, mais simplement parce que la physique joue contre vous dès que vous accélérez.

La raison tient à un phénomène bien connu des ingénieurs : la résistance de l'air n'augmente pas de façon linéaire avec la vitesse, mais avec son carré. Autrement dit, rouler deux fois plus vite ne demande pas deux fois plus d'énergie au moteur, mais quatre fois plus. Entre 110 et 130 km/h, l'écart de vitesse n'est que de 15 %, mais la résistance aérodynamique bondit de près de 40 %. C'est ce phénomène qui explique la différence de consommation, bien plus que le simple fait de rouler "moins longtemps".

Tous les tests réalisés en conditions réelles confirment la théorie. Ainsi, sur une Citroën C4 diesel, la consommation passe de 5,7 litres aux 100 km à 130 km/h à 4,3 litres à 110 km/h – soit une économie de 25 %. Sur un trajet de 500 km, cela représente 7 litres de carburant en moins dans le réservoir, et une dizaine d'euros économisés au prix actuel du gazole. Sur une année, pour un conducteur qui prend régulièrement l'autoroute, l'économie peut atteindre plusieurs centaines d'euros.

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Pour les voitures électriques, l'impact est encore plus spectaculaire. Des essais réalisés sur un SUV Volkswagen ID.4 montrent que la consommation d'énergie est pratiquement divisée par deux entre 130 et 110 km/h. Ce qui signifie concrètement qu'un seul arrêt de recharge suffit pour 500 km à 110 km/h, là où deux arrêts sont nécessaires à 130 km/h. Résultat inattendu : en roulant moins vite, on arrive parfois plus vite à destination.

L'objection classique porte sur le temps perdu. Sur 500 km, rouler à 110 au lieu de 130 km/h allonge le trajet d'environ 42 minutes. C'est réel – mais ce calcul suppose une vitesse constante sur tout le parcours, ce qui ne correspond pas à la réalité. Péages, travaux, ralentissements, aires de repos : autant de moments où la différence de vitesse ne joue plus aucun rôle. En pratique, l'écart réel est souvent nettement inférieur aux 42 minutes théoriques.

La sécurité plaide dans le même sens. L'énergie cinétique d'un véhicule augmente elle aussi avec le carré de la vitesse. En passant de 130 à 110 km/h, cette énergie – celle qui s'exprime en cas de choc – diminue de plus de 28 %. La distance de freinage totale, réaction incluse, passe d'environ 130 mètres à 95 mètres sur sol sec. Trente-cinq mètres de moins, soit sept longueurs de voiture : une marge souvent décisive pour éviter le pire.

Vous l'aurez compris, 110 km/h est la le compromis idéal pour rouler à bonne vitesse moyenne en économisant le carburant – ou la batterie –, en préservant le moteur qui tourne à un régime plus bas, en faisant moins de bruit, et en conduisant de façon plus sûre et plus sereine, au prix de quelques minutes sur la durée du trajet. Pourquoi ne pas vérifier par vous-même lors de votre prochain voyage ?