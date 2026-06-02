Vous ne pourrez bientôt plus utiliser ces versions perpétuelles d'Office ! Microsoft va les bloquer

Les utilisateurs de Microsoft Office 2019 et 2021 sous macOS, iOS et iPadOS ne pourront plus utiliser leur suite bureautique à partir de cet été, même s'il s'agit d'une version perpétuelle. Et ce, à cause d'un blocage mis en place par l'entreprise.

Les utilisateurs de Microsoft Office 2019 et Office 2021 sur Mac, iPhone et iPad risquent d'avoir une mauvaise surprise dans les prochains mois. Alors qu'ils ont acheté leur suite bureautique sous licence perpétuelle, certains pourraient bientôt perdre l'accès à des fonctions essentielles de Word, Excel, PowerPoint ou Outlook. Microsoft a en effet discrètement mis à jour sa documentation de support pour annoncer qu'à compter du 13 juillet 2026, certaines versions d'Office basculeront dans un "mode à fonctionnalités réduites". Les logiciels concernés continueront à s'ouvrir, mais il ne sera plus possible de créer, modifier ou enregistrer des documents.

Microsoft Office : une simple solution de consultation de documents

Microsoft assure que cette mesure est motivée par des impératifs techniques. À compter du 13 juillet 2026, les utilisateurs d'Office 2019, d'Office 2021 et même de Microsoft 365 sur les appareils Apple devront utiliser une version du logiciel compatible avec les mécanismes de validation de licence les plus récents. Le problème est que certains Mac, iPhone ou iPad ne pourront pas être mis à jour pour répondre à ces exigences. Dans ce cas, les applications Office devront se contenter d'un "mode lecture" uniquement. Concrètement, Il restera possible d'ouvrir, de consulter et d'imprimer des documents, mais toute création, modification ou sauvegarde de fichier sera impossible. Précision importante : seules les versions macOS et iOS/iPadOS d'Office 2019 et Office 2021 sont concernées. Les utilisateurs sous Windows et Android ne sont a priori pas touchés par ces changements.

Pour conserver l'ensemble des fonctions d'Office, il faudra utiliser des versions compatibles avec les systèmes d'exploitation encore pris en charge par Microsoft. Sur Mac, cela implique au minimum macOS 12 Monterey et Office version 16.83. Sur iPhone et iPad, les appareils devront fonctionner sous iOS 17 ou iPadOS 17, avec les applications Office en version 2.93 ou supérieure. Et tant pis pour les utilisateurs dont l'appareil ne peut plus prendre en charge de systèmes d'exploitation plus récents !

Pour mettre à jour son Mac, il faut aller dans le menu Apple, puis dans Paramètres système > Général > Mise à jour logicielle. Sur iOS, il suffit de se rendre dans les paramètres, puis Général, et enfin Mise à jour logicielle. Enfin, pour faire de même avec Microsoft 365 ou Office 2021 sur Mac, il faut ouvrir une des applications de la suite, puis aller dans Général > Mise à jour logicielle > Aide > Rechercher Mises à jour. Si Microsoft AutoUpdate s'ouvre, il faut sélectionner Mettre à jour ou Mettre à jour tout. Il ne reste plus qu'à redémarrer l'application après la mise à jour. Même chose sur iOS : il faut ouvrir l'App Store, appuyer sur son image de profil en haut de l'application, faire défiler puis appuyez sur Mettre à jour en regard d'une application Microsoft 365 ou sur Mettre à jour tout.

© Microsoft

La situation est en revanche beaucoup plus délicate pour les détenteurs d'Office 2019 sur Mac. Cette version n'étant plus prise en charge depuis plusieurs années, elle ne peut pas être mise à niveau vers les versions exigées par Microsoft. L'éditeur reconnaît lui-même qu'une simple réinstallation ou une mise à jour d'Office 2019 ne permettra pas de corriger le problème.

Microsoft Office : par quoi remplacer la suite bureautique ?

Mais alors, que faire dans ce cas-là ? La première option, celle recommandée par le géant de la tech, est de souscrire à un abonnement Microsoft 365. Cette formule par abonnement permet de bénéficier des mises à jour de sécurité, des nouvelles fonctions et d'une compatibilité garantie avec les versions récentes des systèmes d'exploitation. Une solution efficace, mais qui enferme l'utilisateur dans un paiement mensuel ou annuel.

Une autre possibilité consiste à acheter une version plus récente d'Office sous licence perpétuelle, comme Office 2024. Cette solution permet d'éviter l'abonnement, mais son support n'est pas illimité pour autant : Microsoft prévoit de l'assurer jusqu'en 2029 seulement. Encore faut-il disposer d'un Mac compatible avec macOS 14 Sonoma au minimum. Sur iPhone et iPad, les utilisateurs devront de toute façon mettre à jour leur appareil au-delà d'iOS 16 ou iPadOS 16 avant d'envisager l'utilisation d'une version plus récente de la suite bureautique.

Sinon, il est toujours possible de migrer vers des alternatives gratuites. Les utilisateurs d'appareils Apple peuvent notamment compter sur la suite iWork, qui comprend Pages, Numbers et Keynote. D'autres solutions existent également, comme LibreOffice, dont le code est entièrement open source, ou encore FreeOffice.

Microsoft Office : des licences perpétuelles qui n'en sont plus

Cette annonce met en lumière le décalage entre la promesse historique des licences dites perpétuelles et la réalité d'un logiciel qui dépend désormais de mécanismes de validation à distance, de certificats et d'un environnement logiciel maintenu. Et c'est vraiment problématique car, dans l'esprit des utilisateurs, acquérir une licence perpétuelle signifie pouvoir continuer à utiliser le produit aussi longtemps que le matériel reste fonctionnel. Or, même si Microsoft ne bloque pas totalement l'accès aux documents, la disparition des fonctions de création et d'édition réduit la suite bureautique à un simple outil de consultation. De quoi remettre en question la valeur de l'achat initial.

D'autant qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé ! Cette décision s'inscrit dans un mouvement plus large entamé par Microsoft il y a quelques années déjà. En effet, l'entreprise encourage progressivement ses clients à abandonner les versions achetées une fois pour toutes au profit de Microsoft 365, son offre par abonnement. L'entreprise met en avant des avantages réels, comme les mises à jour continues, les nouvelles fonctions ou encore les services en ligne. Mais cette stratégie renforce également la dépendance des utilisateurs à un modèle fondé sur le paiement récurrent plutôt que sur la possession durable d'un logiciel. De là à voir dans la fin de support technique une forme d'obsolescence programmée logicielle, il n'y a qu'un pas...