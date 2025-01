Microsoft augmente le prix de la suite Office en France - jusqu'à 42 % pour les particuliers

Le géant américain vient d'augmenter drastiquement le prix des abonnements Microsoft 365 en France pour les particuliers. Sa justification ? L'ajout de "fonctions d'IA" dont personne ne veut.

Après un premier déploiement dans des pays comme la Nouvelle-Zélande, la Malaisie ou l'Australie, le géant américain Microsoft applique son changement de politique tarifaire pour son abonnement Microsoft 365 à la France. Comme nous vous le rapportions le 10 novembre 2024, le prix des différentes formules de la suite bureautique par abonnement de Microsoft explosait littéralement dans ces pays, le tout pour y ajouter des fonctions dites "d'intelligence artificielle" plus que douteuses.

Et comme il fallait s'y attendre, le géant américain n'a pas trop tarder à exporter ses nouveaux prix sur d'autres territoires, et notamment l'Hexagone. Concrètement, la formule Famille, qui offre un accès à plusieurs outils de la suite bureautique, comme Word, Excel ou PowerPoint, à six personnes maximum, passe de 10 € à 13 € par mois, soit une augmentation de 30 %. Et la note est encore plus salée pour la formule Personnel, qui donne accès aux mêmes outils mais à une seule personne, dont le tarif mensuel passe de 7 € à 10 €, soit une hausse de 42 %, rien que ça.

Comment l'entreprise justifie-t-elle cette envolée de ses tarifs pour son produit le plus populaire ? Sans surprise, par l'intégration de son "super assistant d'intelligence artificielle Copilot". Désormais, tous les abonnés à Microsoft 365 pourront donc utiliser Copilot dans le cadre des applications Office, pour demander comment faire une somme sur Excel ou comment aligner une image sur PowerPoint. Mais attention, cet usage sera en réalité très limité, puisque le nombre de requêtes ou de demandes sera encadré par un système de crédits mensuels. Et une fois le plafond atteint, il faudra alors (re)passer à la caisse, pour souscrire un abonnement Copilot Pro, à 30 € par mois.

© Microsoft

Dernière mesquinerie et non des moindres, les fonctions liées à Copilot ne seront accessibles qu'au titulaire principal du compte, et les autres utilisateurs d'une formule Famille n'y auront pas droit. Tous les abonnés à Microsoft 365 se voient donc imposer une augmentation tarifaire drastique, pour l'ajout d'un service dont la valeur et l'intérêt sont plus que discutables, dont la portée est franchement limité, et surtout qu'absolument personne ne réclamait. Si les outils Microsoft Office restent sans conteste les applications bureautiques les plus performantes du marché, le rapport qualité-prix de l'abonnement Microsoft 365 se dégrade franchement.

Quelles sont les alternatives accessibles ? Si vous aimez et que vous souhaitez à tout prix continuer d'utiliser Microsoft Office, la meilleure solution, et de très loin, consiste à acheter une licence d'occasion à vie pour moins de 1 €. C'est parfaitement légal et cela ne prend que quelques minutes. Si vous êtes fatigué des frasques de l'entreprise, vous pouvez aussi vous tourner vers une solution libre et open source, comme l'excellente suite bureautique OnlyOffice, qui offre une interface graphique moderne et des fonctions de collaboration en temps réel, ou vers la bien connue et ultra complète suite LibreOffice.

Cette augmentation de prix regrettable est malheureusement symptomatique de la direction prise par Microsoft depuis deux ans, qui n'a de cesse d'essayer d'imposer aux forceps des "fonctions d'IA" dont personne ne veut. Au lieu de se concentrer sur l'amélioration et la finalisation de son système d'exploitation Windows 11 (mode sombre de bout en bout, homogénéisation de la taille des caractères, vitesse et stabilité de l'explorateur de fichiers, etc.), l'entreprise préfère déployer tous azimuts des gadgets inutiles. Et les faire payer aux prix fort à ses clients.