Ne perdez plus jamais vos notes et vos idées avec cette appli gratuite et universelle

Vous croulez sous les notes multiples que vous prenez pour votre travail, vos études ou vos activités personnelles ? Essayez cette application gratuite : elle vous aidera à rester organisé et ne plus jamais perdre aucune idée.

Quelle que soit notre activité, nous jonglons tous avec une quantité astronomique d'informations et de tâches à gérer en parallèle. Réviser ses cours en prévision d'un examen, piloter un chantier ou le lancement d'un nouveau produit, organiser un voyage à l'étranger ou préparer l'anniversaire surprise d'un ami, sont autant d'activités qui nécessitent de réunir beaucoup d'informations, de prendre des tas de notes... et surtout de les garder bien organisées.

C'est ce dernier point qui pose souvent problème. On peut bien sûr ouvrir un traitement de texte pour prendre des notes pendant une réunion ou un cours, mais lorsque les fichiers se multiplient, on perd bien souvent le fil et on finit par accumuler une masse de documents inutiles qu'on ouvre jamais. Et si les applications mobiles de prise de notes sont pratiques pour de petites listes et pense-bêtes, elles montrent rapidement leurs limites pour les sujets complexes.

Parmi les nombreux logiciels d'organisation et de de prise de notes, l'un d'entre eux mérite particulièrement le détour, car il est gratuit, en français, disponible sur toutes les plateformes (Windows, Mac, Android, iPhone) et dispose d'une interface graphique moderne et agréable. Ce logiciel, c'est Obsidian. Très apprécié dans les métiers du Web, il est encore méconnu du grand public, et pourrait grandement vous aider au quotidien.

Bien plus qu'un simple outil de prise de notes, Obsidian est une véritable base de connaissances personnelle, très puissante et fexible. Son principe est de créer des notes interconnectées, à travers lesquelles on navigue via des liens, exactement comme on le fait sur Wikipédia par exemple. Et une fois ce "réseau d'idées et de connaissances" créé, on peut le visualiser sous la forme d'une galaxie de points, connectés selon les liens logiques entre les notes.

Ce principe d'organisation est particulièrement efficace pour structurer un grand nombre d'informations : un cours universitaire composé de plusieurs chapitres et sections, un projet professionnel dont il faut gérer le budget, le planning et la communication, ou encore un voyage à l'étranger dont il faut planifier les étapes, etc. Les cas d'usage sont très nombreux, car l'application est assez polyvalente pour s'adapter à beaucoup de besoins.

Dans chaque note, il est bien sûr possible de mettre en forme le texte (gras, italique, souligné), de créer des titres et des sous-titres pour constituer un plan, d'insérer des listes à puces, numérotées, des cases à cocher ou des tableaux, des images et évidemment des liens, vers d'autres notes ou vers des ressources externes, comme des pages Web. Et il est possible d'ajouter encore bien plus de fonctions, grâce à l'immense bibliothèque d'extensions développées par la communauté d'Obsidian.

Un autre avantage de l'application, c'est que toutes les notes créées sont stockées comme des fichiers textes, au format Markdown. Ainsi, il est très facile de les utiliser avec un autre logiciel, de les partager avec des tiers ou de les publier sur Internet. Tous les fichiers sont stockés dans un dossier appelé "coffre", que vous pouvez enregistrer localement sur votre PC, sur une clé USB, un disque externe ou même un drive en ligne, pour en disposer n'importe quand.

Ces nombreux atouts sont aussi les principaux obstacles à l'utilisation d'Obsidian pour les néophytes. L'application offre tellement de fonctions qu'elle nécessite un certain temps d'apprentissage pour être vraiment maîtrisée. De la même façon, la rédaction de notes au format Markdown est déroutante au début, et l'interface de l'application peut sembler moins accueillante que celle d'autres logiciels. Obsidian dispose heureusement d'une documentation très complète en ligne pour vous aider dans vos premiers pas, même si celle-ci est entièrement en anglais.

Si vous avez l'envie et le courage d'apprendre à maîtriser la bête, un peu comme vous avez dû assimiler les concepts d'Excel à vos débuts, alors Obsidian peut devenir un atout inestimable pour organiser vos idées et ne plus rien oublier. Et comme l'application est entièrement gratuite pour un usage personnel, vous n'avez rien à perdre à l'installer pour l'essayer par vous-même !