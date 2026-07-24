Meta StoryKit : l'IA qui raconte des histoires personnalisées aux enfants

Meta teste StoryKit, une application gratuite capable de créer des histoires sur mesure pour les enfants à l'aide de l'IA. Un concept qui interroge autant sur la place des parents que sur notre rapport à la créativité.

Depuis qu'il s'est lancé dans l'IA, Meta cherche à en mettre à toutes les sauces, y compris là où l'on ne s'y attend pas. Après avoir intégré ses modèles dans Facebook, Instagram, WhatsApp ou encore Messenger, mais aussi dans ses lunettes connectées, l'entreprise cherche désormais à développer des applications dédiées à des usages très ciblés.

C'est dans ce contexte qu'elle a développé StoryKit, une application gratuite conçue pour générer automatiquement des histoires personnalisées destinées aux enfants, avec des sons, des voix et quelques images d'illustration, le tout grâce à l'intelligence artificielle. Avec une promesse simple : "Vous n'avez pas besoin d'écrire un seul mot", comme l'indique la fiche de l'App Store.

Meta StoryKit : des aventures sur mesure avec l'IA

Le principe de StoryKit est très simple. L'utilisateur crée le personnage principal en indiquant son nom, son apparence et certains traits de personnalité. Il est également possible de partir d'une photo d'un jouet ou d'une personne afin que l'intelligence artificielle s'en inspire. Les parents choisissent ensuite l'univers dans lequel se déroulera l'aventure, comme une forêt enchantée, une galaxie lointaine ou encore un monde sous-marin, puis définissent le message éducatif que l'histoire devra transmettre, autour de valeurs telles que la gentillesse, le courage ou l'empathie.

En quelques secondes, StoryKit produit alors un récit entièrement inédit. Pour peaufiner le tout, plusieurs fonctions permettent de choisir le ton utilisé ainsi que le public visé (des enfants en bas âge, etc.).

Notons que l'application ne se contente pas de rédiger un texte. Elle génère également des illustrations, une narration audio et une bande sonore originale. Les histoires peuvent être consultées sous la forme d'un livre illustré, écoutées comme un livre audio, lues directement par un parent grâce au texte affiché à l'écran ou encore exportées au format PDF afin d'être imprimées et conservées.

© Meta

Pour rassurer les parents, Meta a mis en place plusieurs fonctions de protection. Ainsi, les histoires peuvent être enregistrées dans une bibliothèque privée, téléchargées pour être consultées hors connexion et protégées par un code PIN parental. L'entreprise affirme par ailleurs qu'aucune publicité ni achat intégré n'est présent dans l'application. Des filtres de sécurité ont également été mis en place afin d'empêcher les interactions sociales. Il ne s'agit pas de recréer un personnage comme le ferait Character.ai : le "dialogue" avec l'IA de Meta se fait lors de la création d'une histoire, et c'est tout. Et, bien évidemment, l'application est réservée aux utilisateurs de plus de 18 ans.

Meta StoryKit : une innovation qui interroge

Comme pour de nombreux services d'intelligence artificielle, les questions liées à la collecte et à l'utilisation des données demeurent. L'entreprise n'indique par exemple pas la manière dont sont traitées les photographies utilisées pour créer les personnages ni les données conservées par Meta. Car si application ne propose pas de publicité, il faut bien que Meta ait quelque chose à y gagner…

StoryKit soulève également des questions sur la place de la créativité humaine dans les moments de partage entre parents et enfants. Si l'application promet de simplifier le rituel de l'histoire du soir en générant en quelques secondes un récit inédit illustré, raconté et accompagné de musique, certains y voient aussi le risque d'automatiser un moment de complicité.

Inventer une histoire, improviser au fil de l'eau, ajuster les péripéties en fonction des réactions de l'enfant ou simplement laisser libre cours à son imagination fait partie intégrante de ce rituel. En déléguant cette tâche à une intelligence artificielle, les parents pourraient progressivement perdre l'habitude de créer eux-mêmes ces récits, tandis que les enfants seraient davantage exposés à des histoires toutes similaires produites par des algorithmes. Au-delà de l'aspect pratique, StoryKit relance donc le débat sur la place que les IA génératives dans les interactions humaines. Car, ici, le lien affectif compte souvent autant que l'histoire elle-même…

L'application est actuellement en test dans certains pays anglophones et hispanophones afin d'évaluer l'accueil réservé par les parents. On ne sait pas si une prise en charge du français est prévue.