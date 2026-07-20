C'est terminé pour Polymarket : la France bloque l'accès au site de paris en ligne

L'Autorité nationale des jeux a ordonné aux fournisseurs d'accès à Internet de bloquer Polymarket en France. Une décision motivée par l'absence d'autorisation de l'offre de jeux d'argent et de vérification d'identité des utilisateurs.

Le bras de fer engagé depuis près de deux ans entre les autorités françaises et Polymarket vient de connaître son épilogue. En effet, la plateforme qui permet de parier de la cryptomonnaie sur l'issue d'événements du monde réel, devenue très populaire auprès des amateurs de marchés prédictifs, n'est plus accessible en France.

Depuis le 16 juillet 2026, les fournisseurs d'accès à Internet ont reçu l'ordre de l'Autorité nationale des jeux (ANJ) de bloquer purement et simplement son accès. Or, jusqu'ici, seules les transactions financières étaient géobloquées, mais le site restait consultable. Un coup dur pour les plus de 200 000 visiteurs uniques français qui visitaient la plateforme chaque mois.

Blocage de Polymarket : deux ans de bras de fer avec l'ANJ

Créée en 2020, Polymarket permet à ses utilisateurs de miser des cryptomonnaies sur l'issue d'événements. Il peut s'agir de compétitions sportives, mais aussi d'élections, de décisions politiques, d'annonces technologiques, de phénomènes météorologiques et même de conflits internationaux – ce qui pose de sérieuses questions éthiques. Le problème, c'est que ce modèle n'est pas compatible avec la réglementation française. Ainsi, dès novembre 2024, la plateforme s'est retrouvée dans le viseur de l'ANJ.

Cette dernière avait estimé que les services proposés relevaient des jeux d'argent et de hasard sans disposer de l'agrément obligatoire, et avait alors adressé une mise en demeure à Adventure One QSS Inc., la société exploitant Polymarket depuis le Panama. Acculée, la plateforme avait alors mis en place un géoblocage empêchant les transactions provenant de France, tout en laissant son site accessible. Une mesure jugée insuffisante, d'autant plus qu'un simple VPN permettait de contourner la restriction.

La preuve en est, l'audience de Polymarket en France a continué de progresser malgré ces restrictions. Selon les chiffres cités par l'ANJ, la plateforme a enregistré 578 751 visites et 205 057 visiteurs uniques au mois de juin 2026. Entre septembre 2025 et janvier 2026, le nombre de visites en provenance de France avait même été multiplié par quatre, passant de 200 000 à 800 000 visites mensuelles.

Ce message s'affiche lorsque l'on tente de se rendre sur le site. © CCM

Pourtant, au fil des années, Polymarket s'est retrouvée au cœur de plusieurs controverses. La plateforme a notamment été accusée de favoriser des paris sur des événements particulièrement sensibles, comme des conflits armés, des catastrophes naturelles ou l'état de santé de personnalités publiques, alimentant des débats éthiques.

Elle a également été critiquée pour les risques de manipulation de certains marchés, notamment lorsqu'un petit nombre d'utilisateurs peut influencer les cotes ou tirer profit d'informations privilégiées. Plus récemment, un piratage ayant visé un prestataire tiers a permis à des cybercriminels de dérober les fonds de plusieurs utilisateurs, ravivant les interrogations sur la sécurité de la plateforme.

Blocage de Polymarket : une enquête pour trafic de sonde météo

Mais c'est une autre histoire qui a déclenché la décision de l'ANJ. En effet, une enquête a été ouverte le 4 mai 2026 après des anomalies relevées sur des mesures de température utilisées pour des paris proposés sur Polymarket. Il se trouve que les capteurs de température utilisés par Météo-France ont enregistré des hausses brutales, passant par exemple de 18°C à 22°C en 30 minutes seulement. Des pics qui coïncidaient exactement avec l'échéance de paris sur Polymarket concernant la température maximale à Paris, permettant à des participants de remporter d'importantes sommes d'argent. Les investigations ont conduit les autorités à soupçonner une manipulation des relevés météorologiques et à s'intéresser plus largement au fonctionnement de la plateforme.

Confiée à l'Office anticybercriminalité (OFAC), cette investigation a également mis en évidence l'absence de procédure de vérification d'identité des utilisateurs, connue sous le nom de "Know Your Customer" (KYC). Ce dispositif est pourtant indispensable sur les plateformes de jeux d'argent réglementées afin de lutter contre la fraude, le blanchiment d'argent ou encore les paris réalisés avec des informations privilégiées.

Ces constats ont amené l'ANJ à conclure que le site "fait la promotion d'une offre illégale de jeux d'argent et de hasard". Or, elle rappelle que "les sites de prédiction ne sont pas autorisés en France et qu'ils sont considérés comme des sites de jeux d'argent illégaux et exposent donc leurs utilisateurs à de nombreux risques (addiction, intégrité, etc.)".

C'est pourquoi l'autorité française a ordonné un blocage complet du site auprès des fournisseurs d'accès à Internet. Polymarket restera inaccessible tant que son offre ne sera pas conforme à la réglementation française sur les jeux d'argent. La France rejoint ainsi plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la Belgique, la Roumanie, la Suisse, la Pologne, les Pays-Bas, la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, l'Ukraine et la République tchèque, qui ont eux aussi restreint ou interdit l'accès à cette plateforme de marchés prédictifs. La mesure reste bien évidemment contournable en changeant de DNS ou avec un VPN, mais elle devrait quand même décourager l'usage.