Google Signatures : une nouvelle appli pour signer facilement vos documents sur Android

Google installe discrètement sur les appareils Android une nouvelle application baptisée Signatures. Comme son nom le suggère, elle permet de stocker vos différents paraphes et de les insérer facilement dans des documents.

Signer numériquement un document sur un appareil Android est un processus pour le moins laborieux, surtout lorsque l'on n'a pas de stylet. Il faut alors soit télécharger une application tierce, soit tenter de reproduire maladroitement le paraphe du bout du doigt. Heureusement, Google s'apprête à corriger le problème. Comme le rapporte 9to5google, le géant du numérique commence à intégrer discrètement une nouvelle application à Android destinée à faciliter la signature de documents sur smartphone. Baptisée Signatures, elle doit permettre aux utilisateurs d'enregistrer plusieurs signatures numériques et de les réutiliser dans les applications compatibles, sans avoir à les recréer à chaque utilisation. Pratique !

Google Signatures : un coffre-fort de signatures numériques

Google Signature n'est pas une application classique à télécharger depuis le Play Store, elle est installée directement par le biais des mises à jour du système Google Play. Cela permet à Google de déployer de nouvelles fonctions indépendamment des constructeurs de smartphones. L'application est compatible avec les appareils fonctionnant sous Android 12 ou plus, et a été repérée sur des appareils Google Pixel, Samsung et OnePlus. Son déploiement semble donc se faire de façon progressive.

© 9to5google

L'application sert de coffre-fort pour les signatures numériques. L'utilisateur peut y enregistrer plusieurs versions selon trois méthodes différentes. La première consiste à dessiner directement sa signature avec le doigt sur l'écran. La deuxième permet de saisir ses initiales ou son nom au clavier, puis de choisir parmi plusieurs styles typographiques.

Enfin, il est également possible d'importer une photographie d'une signature manuscrite déjà réalisée sur papier. Les applications compatibles ouvriront alors une fenêtre pour sélectionner un des paraphes enregistrés, un peu comme le sélecteur de photos d'Android. Plus besoin de recommencer à signer à chaque fois !

Il reste toutefois une interrogation importante : cette application ne semble pour l'instant gérer que des représentations graphiques d'une signature manuscrite. Rien n'indique qu'elle prenne en charge les signatures électroniques qualifiées ou certifiées reposant sur des mécanismes cryptographiques, utilisées dans certains contextes juridiques ou administratifs. Il s'agirait avant tout de simplifier l'insertion d'une signature dans les documents plutôt que de remplacer les solutions de signature électronique disposant d'une valeur juridique renforcée. Et c'est déjà pas mal !