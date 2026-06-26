Google Wallet veut suivre vos colis en fouillant dans vos mails

Google ajoute une nouvelle fonction originale à Wallet, en permettant au portefeuille numérique de suivre la livraison de colis. Pratique sur le principe, à condition d'autoriser l'appli à analyser les mails dans Gmail…

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Google Wallet est un "portefeuille numérique" très pratique, qui vous permet de conserver de nombreuses informations sur votre smartphone. Sur l'application, vous pouvez retrouver vos moyens de paiement, vos titres de transports urbains, vos cartes de fidélité, vos cartes d'embarquement ou encore vos billets d'entrée à des événements – concerts, matchs de foot, cinéma, etc. Cependant, Google Wallet n'est plus seulement un outil qui conserve des documents et des cartes bancaires. Dans un communiqué publié sur son Centre d'aide, Google a annoncé que Wallet était capable désormais de suivre vos commandes en ligne.

Suivi de colis avec Google Wallet : une fonction indiscrète

Le suivi de colis n'a toutefois rien d'automatique. Pour en profiter, il faut activer l'option dans les paramètres de Gmail. Il faut en effet autoriser la messagerie à partager des données avec les autres produits Google grâce aux Smart Features ("Fonctions intelligentes", en français). Cette démarche pourrait d'ailleurs vous refroidir si vous n'aimez pas l'idée de partager des informations personnelles, puisque ces fonctions intelligentes permettent aussi à Google d'exploiter le contenu de votre boîte mail pour adapter ses services dans Maps, dans son moteur de recherche ou encore dans son intelligence artificielle Gemini.

Dès lors que l'option Smart Features est active, le portefeuille numérique peut fouiller dans vos mails pour y récupérer les informations relatives à vos commandes et au suivi de vos colis. "Cela vous permet de consulter vos commandes en ligne dans Google Wallet pour les commerçants pris en charge, y compris les reçus détaillés, les numéros de suivi et l'état de l'expédition", affirme l'entreprise sur son Centre d'aide.

Google Wallet propose ainsi un bouton "Suivre le colis", qui permet de basculer vers le site du transporteur pour y retrouver toutes les informations relatives à l'acheminement de la commande. Évidemment, il est possible de supprimer une commande en ligne de Google Wallet, sans toucher au suivi qui est disponible dans votre boîte de réception Gmail.

Attention cependant, cette nouveauté n'est disponible qu'aux États-Unis pour le moment et certains acteurs marchands ne sont pas pris en charge par l'option. Pour l'instant, l'entreprise n'a pas communiqué de liste officielle de transporteurs partenaires, ni de calendrier annonçant un éventuel lancement en France ou en Europe. Avant de profiter du suivi de colis dans Google Wallet, il va donc falloir s'armer de patience.