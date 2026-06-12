eMule n'est pas mort : le pionnier du P2P revient à la mode en 2026

On le croyait relégué définitivement au musée de l'informatique. Pourtant, eMule connait une nouvelle jeunesse en 2026 à travers des projets qui remettent le partage en P2P au goût du jour. Un signe de révolte face aux tarifs des plateformes payantes.

Le nom d'eMule ne dira sans doute rien aux moins de vingt ans. Pourtant, ce logiciel a beaucoup fait parler de lui au début des années 2000, quand Internet commençait à s'installer massivement dans les foyers français. Et pour cause; il a incarné à l'époque le piratage de contenus numériques de toutes sortes, en facilitant le partage de fichiers en ligne avec la fameuse technologie du peer-to-peer – pair à pair en français ou P2P pour les initiés. Et alors qu'on le croyait relégué au musée de l'informatique avec son âne caractéristique en guise d'étendard, il connait un nouvel engouement en 2026, à travers différents projets.

eMule : un ancêtre au succès mondial

eMule n'est pas un logiciel anecdotique. Lancé en mai 2002 par un développeur allemand connu sous le pseudonyme Merkur, , il a cumulé plus de 700 millions de téléchargements sur SourceForge en près d'un quart de siècle, devenait ainsi l'un des projets open source les plus diffusés de l'histoire de l'informatique. À son apogée, au milieu des années 2000, il tournait sur des millions de machines simultanément dans le monde entier, avant que l'essor du streaming ne le relègue aux oubliettes.

Son but était simple, et c'est précisément ce qui a fait son succès, puis ses ennuis : eMule permettait de télécharger gratuitement et anonymement des fichiers de toutes sortes depuis les ordinateurs d'autres utilisateurs : films, séries, musique, logiciels, documents. Un véritable supermarché du numérique, mais sans caisse ! C'est le principe même du P2P, et des fameux liens de torrents : chaque utilisateur qui télécharge un fichier le redistribue simultanément aux autres, sans passer par un intermédiaire.

L'originalité d'eMule, outre sa simplicité d'utilisation, tient au fait qu'il exploite deux réseaux complémentaires : eDonkey, qui s'appuie sur des serveurs, et Kad, entièrement décentralisé, ce qui garantit une persistance et une redondance que les autorités ont toujours eu du mal à contourner. C'est cette architecture qui a rendu le logiciel aussi si résistant aux tentatives de fermeture et aussi populaire auprès de ceux qui voulaient télécharger des contenus sans rien payer.

En effet, s'il n'a rien d'illégal dans son principe, le P2P a été massivement détourné pour partager des œuvres protégées par le droit d'auteur, attirant l'attention des ayants droit et des autorités. En France, la loi Hadopi a longtemps menacé les utilisateurs de sanctions, avant d'être discrètement enterrée après dix-sept ans d'existence sans résultats probants. Comme tous les autres logiciels de P2P, eMule en lui-même est parfaitement légal : c'est son usage qui peut ne pas l'être, selon ce qu'on choisit de télécharger.

Avec sa mauvaise réputation, et le développement de solutions parfaitement légales – mais payantes –, comme les plateformes de streaming du genre Netflix, eMule a fini par être déserté et de disparaître des radars. Mais depuis quelque temps, il renaît de ses cendres et retrouve des couleurs grâce à plusieurs projets distincts développés en parallèle.

eMule : de nouveaux projets prennent la relève en 2026

Ainsi, aMule, le clone multiplateforme d'eMule conçu pour Linux et macOS, vient de sortir en version 3.0.0 après cinq ans de silence radio. Les développeurs ont réécrit en profondeur la gestion des entrées-sorties sur le disque, en sortant ces opérations du thread principal. Résultat : les débits de téléchargement progressent significativement, notamment sur les Mac à processeur Apple Silicon.

Côté Windows, la communauté maintient activement le logiciel historique officiel. La version eMule Community 0.70b est disponible, et une bêta 0.72a est en préparation. Ces moutures corrigent la compatibilité avec Windows 11, intègrent le protocole TLS 1.3 pour sécuriser l'interface d'administration, et ajoutent même le support de l'architecture ARM64, pour les PC à base de puce ARM.

La nouveauté la plus significative s'appelle Mularr. Ce projet open source, installable via Docker, dote eMule d'une interface Web moderne au détriment du look vieillissant d'origine, tout en proposant des API compatibles avec les outils d'automatisation comme Sonarr ou Radarr. Il gère les notifications de fin de téléchargement via Telegram et s'intègre même avec des VPN. En clair : eMule peut désormais se piloter à distance comme n'importe quel service moderne.

Ce regain d'intérêt pour eMule ne tient pas du hasard. Face à la multiplication des plateformes payantes et à la fragmentation des catalogues, beaucoup reviennent aujourd'hui au P2P. De nombreux utilisateurs rechignent aujourd'hui à payer plusieurs services de streaming tels que Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+, Canal+ ou Max pour regarder des films et des séries à volonté, d'autant que les tarifs augmentent régulièrement. La nostalgie se double d'un argument concret : posséder réellement ce qu'on consomme, sans dépendre d'un abonnement qui peut être résilié ou modifié du jour au lendemain. D'où le succès retrouvé d'eMule et de ses équivalents.