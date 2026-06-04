C'est le bazar dans votre Google Drive ? Gemini va ranger tous vos fichiers à votre place

Vous avez des tonnes de fichiers enregistrés un peu au hasard sur votre Google Drive ? Avec ce nouveau bouton, Gemini va se charger de trier et de ranger tous vos documents à votre place. Plus besoin de tout faire manuellement !

Google Drive est un service de stockage en ligne fort pratique, à tel point qu'on peut rapidement y accumuler tout un tas de fichiers. Résultat : on se retrouve avec une montagne de dossiers qui ne ressemble plus à rien, et un long et périlleux tri s'annonce inévitable. Enfin, ça, c'était avant. Comme annoncé dans un billet de blog, Google déploie un nouvel outil, baptisé "Organiser mes fichiers", capable d'analyser ceux présents dans Drive et de les classer automatiquement en analysant la structure des dossiers existants. En phase de test depuis l'an dernier, il est désormais en cours de déploiement auprès d'un nombre croissant d'utilisateurs.

Gemini dans Google Drive : un outil pour organiser automatiquement les fichiers

Un nouveau bouton "Suggérer des déplacements de fichiers", visible uniquement dans "Mon Drive" et dans les dossiers parents, fait son apparition. En cliquant dessus, Gemini examine le contenu des documents, leur nature, leur thème et les habitudes d'organisation de l'utilisateur. À partir de cette analyse, une interface apparaît, séparant les recommandations en deux catégories distinctes : le déplacement vers des dossiers existants et la création de nouveaux dossiers pour regrouper des fichiers thématiques. Pour chaque suggestion, il affiche le nom du fichier, son emplacement actuel, la destination proposée ainsi que la raison qui justifie ce mouvement.

Le nouvel outil prend en charge les documents Google Docs, Sheets et Slides, les fichiers Microsoft Office, les PDF, certaines images ainsi que les vidéos disposant d'une transcription. L'objectif est de réduire le temps consacré aux tâches de classement, souvent répétitives et fastidieuses lorsque des dizaines, voire des centaines de fichiers s'accumulent dans un espace de stockage. C'est un excellent moyen de remettre de l'ordre dans un Drive encombré sans devoir parcourir manuellement chaque document.

Gemini ne prend toutefois aucune décision à la place de l'utilisateur. Les suggestions de déplacement doivent être validées avant d'être appliquées. L'interface permet de consulter les recommandations, de les modifier ou de les refuser. L'utilisateur peut également renommer les dossiers proposés, choisir un autre emplacement de destination ou demander à l'IA de générer une nouvelle organisation.

L'outil offre également plusieurs options de personnalisation. Il est possible de demander un classement selon des critères précis, comme une organisation par année, par projet ou par type de document. Gemini peut aussi ajuster le niveau de détail de l'arborescence en créant davantage de dossiers ou, au contraire, en regroupant davantage de fichiers dans un nombre plus limité de répertoires.

Malheureusement, tout le monde ne pourra pas profiter de cette fonction. En effet, elle est pour l'instant réservée à certains abonnements Google Workspace et aux offres Google intégrant Gemini. Les comptes gratuits ne peuvent donc pas nécessairement en bénéficier. De plus, l'outil est actuellement limité aux interfaces configurées en anglais, même si d'autres langues devraient être prises en charge par la suite.