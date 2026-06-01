Le nouveau scanner de Google Drive numérise des dizaines de pages à la volée

Google Drive améliore encore son outil de numérisation de documents dans son application mobile, qui permet désormais de scanner de nombreuses pages à la suite de façon automatique. À condition d'avoir un bon smartphone !

Souvent cantonnée à son rôle de service de stockage en ligne, l'application mobile Google Drive propose pourtant plusieurs outils de gestion de fichiers, ainsi qu'une fonction de numérisation permettant de scanner des documents papier directement avec l'appareil photo d'un smartphone ou d'une tablette, sous Android comme sous iOS. Déjà très pratique pour numériser rapidement une facture, un justificatif de domicile, une pièce d'identité ou encore un mode d'emploi – notamment lorsqu'on ne dispose pas d'une imprimante multifonction –, cette fonction gagne encore en intérêt grâce à la dernière mise à jour de l'application.

En septembre dernier, l'application intégrait déjà la capture automatique, une nouvelle interface utilisateur pour la caméra ainsi qu'une petite dose d'IA. Cette fois, Google Drive se dote d'une multitude de nouvelles options, notamment pour scanner de nombreux documents à la suite.

Scanning documents from a phone is a pain!



Glad to see the new document scanning experience in Google Drive on Android is rolling out now.



Smart Batch Scanning: Scan multiple pages at once, automatically splits them into separate docs.

Duplicate Detection: Hovering pic.twitter.com/Uqh2Zf2NMY — Sameer Samat (@ssamat) May 29, 2026

Scanner Google Drive : des fonctions qui nécessitent de la RAM

La principale nouveauté révolutionne le scan de masse. En effet, grâce à la fonction "Smart Batch Scanning", plus besoin de passer des heures à photographier des centaines de documents un à un. À la place, il suffit de les filmer en survolant les pages avec son smartphone pour que Google Drive les capture et les regroupe automatiquement. En plus, un aperçu des pages numérisées apparaît immédiatement en bas de l'interface.

Bien évidemment, avec une telle méthode, il peut y avoir des loupés. Heureusement, on peut compter sur la fonction "Auto-Best Frame" pour remplacer automatiquement les scans flous par la meilleure image disponible. Et pour éviter les doublons, l'outil "Duplicate Detection" permet d'ignorer les pages qui auraient été scannées deux fois par erreur. Notons que Google a ajouté un bouton de pause qui permet de stopper la capture automatique à tout moment.

Mais un tel outil a forcément un coût. Pour être efficace, Google Drive traite les données directement sur le smartphone, sans passer par le cloud. Il n'y a donc pas besoin de connexion Internet pour l'utiliser, et la confidentialité des données s'en retrouve renforcée ! Mais cela signifie donc qu'il faut un appareil avec une bonne puissance de calcul. C'est pourquoi Google réserve ces fonctions aux smartphones et tablettes Android ayant au moins 8 Go de RAM uniquement.