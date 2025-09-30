Google Drive s'offre un nouveau scanner de documents ultra rapide avec IA

Google Drive améliore encore son outil de numérisation de documents dans son application mobile. L'outil intègre désormais la capture automatique pour des scans plus rapides et plus intuitifs. Et bien sûr, un peu d'IA !

Souvent réduite à un simple accès au stockage en ligne, l'application mobile Google Drive propose également plusieurs outils de gestion de fichiers, ainsi qu'une fonction scanner permettant de numériser des documents papier directement par le biais de l'appareil photo d'un smartphone ou d'une tablette, sous Android comme sous iOS. Et si elle est bien pratique pour numériser une facture, un mode d'emploi, un justificatif de domicile ou une pièce d'identité – surtout en l'absence d'imprimante multifonction –, elle le devient encore plus avec cette mise à jour. Car, comme le rapporte 9to5google, le scanner profite désormais de la capture automatique, qui rend le tout beaucoup plus rapide.

Google Drive : la capture automatique pour un scanner plus rapide

Fin 2024 déjà, le scanner de Google Drive avait déjà eu droit à une sérieuse amélioration, qui avait permis de rendre les documents numérisés beaucoup plus nets et lisibles (voir notre article). Début septembre, l'outil également s'était offert une nouvelle interface et un nouveau carrousel de prévisualisation. Cette fois, c'est à la vitesse que le géant du numérique s'est attaqué, en intégrant la numérisation en continu.

L’ancien scanner à gauche vs le nouveau à droite © 9to5google

Une nouvelle fonction Google Workspace Labs – le programme expérimental de l'entreprise – alimentée par l'IA a commencé à faire son apparition pour certains utilisateurs du scanner de Google Drive. Jusqu'à présent, il fallait obligatoirement appuyer plusieurs fois sur le bouton + pour créer un document de plusieurs pages. Désormais, la caméra détecte immédiatement le document et lance le scan en continu. Plus besoin de jongler entre le mode manuel et le mode automatique ! À la place, le scanner va détecter lui-même chaque feuille placée devant l'objectif et l'ajouter directement au fichier PDF en cours. Un bouton permet tout de même d'interrompre le processus mais, sinon, l'application se charge seule de tout le travail.

Justement, l'interface utilisateur de la caméra a droit à une petite refonte, en reprenant les codes du design Material 3 Expressive. Les couleurs sont un peu plus vives, tandis que les contours des documents détectés adoptent des reflets verts et bleus. Et si le bouton de téléchargement de la galerie reste au même endroit, le bouton de capture est désormais déplacé à droite, le curseur de mode qui permettait aux utilisateurs de passer de la capture manuelle à la capture automatique ayant disparu.

Enfin, l'ajout de l'IA se ressent au niveau de la rapidité. En effet, là où la numérisation d'un dossier volumineux pouvait prendre plusieurs minutes, le nouveau scanner s'acquitte de sa tâche en quelques dizaines de secondes. Lors d'un test réalisé avec un Pixel 10 Pro XL, nos confrères ont présenté les pages d'un long document juridique les unes après les autres, et chacune a été reconnue, numérisée et ajoutée sans problème. Une fois le scan terminé, l'éditeur intégré de Google Drive permet d'apporter quelques corrections avant de sauvegarder le rendu et de le partager si besoin. Le déploiement de cette nouveauté se fait de façon progressive et est pour l'instant limité aux participants de Google Workspace Labs, mais elle ne devrait pas tarder à arriver en version stable.