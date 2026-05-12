"Dis-moi Robert" : l'assistant IA du dictionnaire Le Robert répond à vos questions sur le français

Pour ses 60 ans, Le Petit Robert accueille son propre assistant conversationnel fonctionnant à l'IA. Baptisé "Dis-moi Robert", il est capable de répondre à toutes vos questions sur la langue française, comme un prof de lettres !

Comment dit-on spoiler en français ? Quelle est la définition de la trypophobie ? Quels sont les synonymes de bouillir ? Si vous avez la moindre question concernant notre belle langue française, plus besoin de chercher dans un énorme dictionnaire ou de chercher sur divers sites Internet. Il suffit de demander à "Dis-moi Robert", l'assistant conversationnel du Petit Robert basé sur l'intelligence artificielle. En effet, pour fêter ses 60 ans, la maison d'édition a décidé de se mettre à la pointe de la modernité et de plonger, elle aussi, dans l'ère de l'IA.

Dis-moi Robert : une nouvelle porte d'entrée vers la langue française

Entraîné à partir des données du dictionnaire en ligne Le Robert, l'assistant conversationnel est capable de répondre aux questions de langue française – orthographe, définition, synonymie, conjugaison… – en quelques secondes, en indiquant précisément ses sources. Neutre et transparent, il n'hésitera pas à dire si jamais il ne trouve pas la réponse. Attention, il ne faut pas s'attendre à un ChatGPT spécialisé dans le français, avec lequel on pourrait se lancer dans une longue dissertation sur l'évolution de la langue de Molière. L'IA se "contente" de répondre à des formulations assez précises, comme "Que signifie...", "Comment prononce-t-on...", "Quelle est l'orthographe du mot..." ou "Quel est le pluriel de..."

Disponible sur le site du dictionnaire en ligne, "Dis-moi Robert" est accessible gratuitement à tous les internautes, sans création de compte ou d'informations personnelles à renseigner. "Il s'agit d'une nouvelle façon d'explorer le français en s'adaptant aux usages, notamment des jeunes", explique Géraldine Moinard, directrice de la rédaction des dictionnaires Le Robert. "Le lancement de 'Dis-moi Robert' ne signifie pas la fin du dictionnaire papier, qui continue à être très utilisé à l'école. C'est une nouvelle porte d'entrée vers la langue mais il ne remplacera pas le plaisir de feuilleter un dictionnaire et d'y découvrir de nouveaux mots".

Le lancement de ce nouvel outil, déjà proposé pour des dictionnaires aux États-Unis et au Royaume-Uni, coïncide avec les 60 ans du Petit Robert. La maison d'édition célèbre cet anniversaire avec la parution de l'édition 2027, disponible dès le 14 mai en librairie et en ligne. L'ouvrage rassemble 65 000 mots, 350 000 définitions et exemples, ainsi que 35 000 citations. Sur le marché des dictionnaires, son principal concurrent est Le Petit Larousse illustré, publié depuis 1905 et reconnu pour sa dimension encyclopédique enrichie de nombreuses illustrations.