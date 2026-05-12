Samsung lance un anti-spam pour bloquer les notifications excessives

Samsung intègre désormais dans ses Galaxy une fonction permettant de mettre automatiquement en veille les applis qui abusent des notifications, notamment publicitaires. Un anti-spam automatique, sans aucune manipulation.

Les notifications intempestives, qui font sonner le smartphone pour un oui ou pour un non, sont une véritable plaie. En effet, certaines applications envoient énormément d'alertes, souvent publicitaires ou inutiles. Une solution radicale consiste à couper complètement les notifications de ces applis.

Mais cela pose un problème : on risque alors de manquer des informations importantes, comme un message ou une confirmation de commande. Il est possible de faire le tri, puisqu'Android permet, pour de nombreux logiciels, de choisir précisément quels types de notifications on veut conserver ou non. Par exemple, dans une application de shopping, on peut garder les alertes de livraison mais désactiver les promotions commerciales.

Mais cette personnalisation est fastidieuse, puisqu'il faut répéter l'opération application par application, en allant dans les paramètres à chaque fois. Cela devient rapidement pénible quand on possède des dizaines d'applis. En plus, certaines d'entre elles compliquent volontairement – ou du moins donnent cette impression — la gestion des notifications. Elles divisent leurs alertes en une multitude de catégories parfois mal nommées ou peu claires. On peut alors avoir du mal à comprendre quelle option désactiver pour stopper la publicité sans couper les messages importants.

Heureusement, Samsung travaille sur une nouvelle fonction, baptisée "Bloquer les applications avec des publicités excessives" et incluse dans l'appli Entretien de l'appareil (Device Care). Comme le rapporte SammyGuru, elle permet, comme son nom l'indique, de limiter automatiquement les alertes trop envahissantes, sans obliger l'utilisateur à désactiver manuellement les notifications application par application. Un vrai plus qui sera bientôt disponible sur les smartphones du constructeur coréen !

Samsung One UI : bloquer les applications avec des publicités excessives

Contrairement à un bloqueur de publicité classique pour navigateur Web, le nouvel outil de Samsung surveille directement le comportement des applications installées sur l'appareil mobile. Il propose deux niveaux de filtrage. Le premier, appelé "Blocage basique" (Basic blocking), détecte les applications déjà identifiées par Samsung comme particulièrement envahissantes. Lorsqu'elles sont reconnues, le système peut les placer automatiquement en "Sommeil profond" (Deep Sleep), un mode de veille qui empêche l'application de fonctionner en arrière-plan et de continuer à envoyer des alertes.

Le second, intitulé "Blocage intelligent" (Intelligent blocking), est plus proactif et avancé. Il examine en temps réel les notifications reçues afin de déterminer s'il s'agit de publicités répétitives. Si les alertes sont jugées trop fréquentes ou promotionnelles, l'application concernée peut également être mise en sommeil. Samsung précise toutefois que cette détection automatique n'est pas infaillible, le système pouvant parfois interpréter incorrectement certaines notifications. Il est possible de garder un œil sur les décisions prises par l'outil en se rendant dans Paramètres > Entretien de l'appareil > Rapport d'entretien > Alertes d'utilisation excessive.

Pour le moment, cette nouveauté semble réservée aux propriétaires de la gamme Galaxy S26 depuis plusieurs mois, mais arrive sur les autres modèles de la marque par le biais de l'interface One UI 8.5 basée sur Android 16, dont le déploiement mondial vient de démarrer. Pour vérifier les mises à jour de l'application Entretien de l'appareil, il faut se rendre dans le Galaxy Store, puis dans le menu (trois lignes) et enfin dans "Mises à jour".