Partybloom : la nouvelle appli pour organiser des sorties et se faire des amis

Partybloom est une nouvelle application qui référence plus de 20 000 événements dans toute la France et permet d'organiser des sorties, que ce soit avec ses amis ou des inconnus. Un vrai créateur de liens !

Ces dernières années, les applications dédiées aux rencontres amicales se sont fortement développées. Le phénomène s'est accentué après la pandémie, dans un contexte souvent décrit comme une véritable "épidémie de solitude". En 2024, une étude de l'Ifop indiquait que 44 % des Français se sentent régulièrement seuls, une proportion qui grimpe à 62 % chez les 18-24 ans. Face à ce constat, de nombreuses plateformes ont vu le jour pour encourager les rencontres et permettre d'élargir son cercle social, comme Frimake, Toutes mes sorties (TMS), Knockk, Leizup ou encore Yepngo.

Contrairement aux applications de rencontre amoureuse, il n'y a ici pas de "swipe" ou de matching romantique : l'objectif est de créer des liens d'amitié à travers des sorties en groupe ou des centres d'intérêt communs. Et le secteur vient d'accueillir un petit nouveau, une application du doux nom de Partybloom qui a déjà su séduire plus de 2 000 utilisateurs. Elle se présente comme une alternative éthique et souveraine aux réseaux sociaux traditionnels, sans publicité et sans exploitation des données personnelles. Son slogan ? "Nous sommes en vie, profitons-en." Sacré programme !

Partybloom : comme un réseau social, mais pour la vraie vie

Fondée à Sète, dans l'Hérault, par la famille Charrier, Partybloom est une application française qui centralise les événements locaux et facilite l'organisation de sorties entre amis. Elle centralise toute l'offre culturelle d'une région (concerts, expositions, karaokés…) tout en permettant d'organiser facilement des sorties entre amis. Au total, ce sont plus de 20 000 événements qui sont recensés dans toute la France !

© PartyBloom

L'application propose un fil d'actualité personnalisé en fonction des préférences de l'utilisateur et de sa localisation, mais en gardant une part d'aléatoire afin de favoriser l'exploration et la rencontre. Elle propose toute une série d'outils pour faciliter l'organisation de sorties entre amis, comme une messagerie instantanée, le partage de la localisation, des sondages, une liste de tâches ou de gestion des convives, etc. Tout est regroupé au sein d'une seule et même application !

Les sorties organisées peuvent être privées (pour une liste fermée d'utilisateurs), visibles (avec une validation pour la participation d'autres utilisateurs intéressés) ou publiques (tout le monde peut les rejoindre librement).

Partybloom a été conçue non pas pour capter l'attention, mais pour encourager les rencontres dans la vraie vie. "Notre objectif est simple : mesurer notre succès au nombre de rencontres créées, pas au temps passé sur l'écran", explique Paul Charrier, responsable UX dans l'entreprise. "Chez Partybloom, le numérique redevient un moyen et non une fin. On pense que les réseaux sociaux ont oublié l'essentiel : la vraie vie, les vraies rencontres. Notre appli' remet l'événementiel au cœur du lien social : soirées, apéros, concerts, expos… Tout pour connecter les gens autour de ce qui compte vraiment.."

L'application propose également des outils d'analyse basés sur des données agrégées et anonymes pour les professionnels de l'événementiel, comme les pourcentages d'invités disponibles à une date donnée, le nombre d'événements similaires prévus à proximité ou encore l'identification de créneaux et de types de sorties peu représentés. De quoi adapter au mieux leur programmation !