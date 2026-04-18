Skills Google Chrome : des prompts IA prêts à l'emploi, utilisables en un clic

Après l'intégration de Gemini dans Chrome, Google ajoute les Skills à son navigateur. Ils permettent d'enregistrer des prompts et de les lancer automatiquement via des raccourcis, sur n'importe quelle page Web. Un vrai gain de temps !

Aux États-Unis, la version de Google Chrome bénéficie d'un atout notable. Google y a déployé la fonction "Gemini in Chrome", qui intègre l'intelligence artificielle de l'entreprise directement dans une barre latérale située à droite du navigateur, sans interrompre la navigation. Cette présence continue de l'IA s'avère particulièrement pratique, puisqu'elle permet à l'utilisateur d'interroger le contenu de l'onglet actif, mais aussi celui d'une page ouverte en arrière-plan.

Dans un billet de blog, Google annonce la dernière nouveauté en date, une fonction qui se nomme Skills (compétences, en français) et permet de configurer des raccourcis pratiques pour les requêtes les plus fréquentes des utilisateurs. Une sorte de bibliothèque de prompts prêts à l'emploi en quelque sorte !

Skills Google Chrome : des prompts réutilisables en un clic

Le principe des Skills est relativement simple : il s'agit de permettre aux utilisateurs d'enregistrer des requêtes pour l'IA, appelées "prompts", afin de les réutiliser facilement. Jusqu'à présent, lorsqu'un internaute trouvait une instruction efficace pour analyser un contenu, résumer un texte ou comparer des informations, il devait la recopier ou la mémoriser.

Bref, ce n'était pas très pratique et cela constituait une sérieuse perte de temps. Les Skills viennent répondre à ce problème en transformant ces requêtes en commandes réutilisables en un clic.

Chaque Skill correspond à une tâche précise définie par l'utilisateur, à laquelle il peut attribuer un nom et une description. Une fois enregistrée, cette commande peut être déclenchée depuis l'interface de Gemini dans Chrome, soit en la sélectionnant dans une liste, soit en utilisant un raccourci. Elle s'applique alors automatiquement au contenu de la page en cours, voire à plusieurs onglets simultanément.

© Google

Par exemple, le Skill "Maximiseur de protéines" intègre l'instruction suivante : "Analysez la recette sur la page Web actuelle. Identifiez tous les ingrédients et estimez leur teneur en protéines. Suggérez des substitutions ou des ajouts pour maximiser la teneur globale en protéines de la recette, tout en préservant l'intégrité du profil de saveur original de la recette".

Les Skills peuvent être utilisés dans différents domaines, comme la santé et le bien-être (pour calculer rapidement les macronutriments en protéines pour n'importe quelle recette par exemple), les

achats en ligne (pour générer des comparaisons de spécifications côte à côte sur plusieurs onglets) ou encore la productivité (pour parcourir de longs documents pour en extraire les informations importantes).

Google lance également une bibliothèque de Skills prêts à l'emploi pour les tâches et les flux de travail courants, comme pour analyser la composition d'un produit ou choisir un cadeau parmi plusieurs options en fonction d'un budget et des goûts du destinataire. Ces prompts par défaut peuvent bien évidemment être personnalisés à volonté.

© Google

En ce qui concerne la confidentialité et la sécurité des données, Skills a recours aux mêmes protections que celles utilisées pour Gemini in Chrome. Ainsi, l'IA demandera une confirmation avant d'effectuer certaines actions, comme l'ajout d'un événement au calendrier ou l'envoi d'un e-mail. De plus, les Skills bénéficient des protections multicouches de Chrome, notamment des tests d'intrusion automatisés et des mises à jour automatiques.

Pour accéder aux Skills, il faut cliquer sur l'onglet "Demander à Gemini", en haut à droite de l'écran, ce qui ouvrira une fenêtre latérale à droite de l'écran, avec un accès direct à ceux qui ont été enregistrés. Mais cette fonction ne sera pas déployée tout de suite en France, à cause de (ou grâce à) la législation européenne. Pour le moment, elle est limitée aux pays ayant accès à la barre latérale de Gemini dans Chrome (donc aucun pays d'Europe) et aux internautes ayant réglé la langue de leur navigateur Chrome sur "English US".