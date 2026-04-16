Canva AI 2.0 : la plateforme de création graphique se transforme en assistant de production

Le célèbre service de création graphique se transforme en plateforme agentique avec Canva AI 2.0. On peut maintenant tout générer et modifier à partir d'une demande textuelle, l'IA s'occupant de tout ! Mode ou révolution ?

Inutile de présenter Canva. En un peu plus de dix ans, la plateforme de création graphique s'est imposée à l'échelle mondiale. Disponible aussi bien sur navigateur que via l'application mobile, elle doit son succès à plusieurs atouts majeurs.

D'abord, sa prise en main intuitive : en quelques minutes, même les novices peuvent produire des visuels de qualité professionnelle, sans passer par des logiciels complexes comme Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ou Adobe InDesign. Ensuite, son modèle freemium, qui associe un large éventail de fonctions gratuites à des options payantes plus avancées. Et, course à l'intelligence artificielle oblige, l'entreprise y a incorporé une bonne dose d'IA !

Le jeudi 9 avril 2026, à l'occasion de la cinquième édition de son événement Canva Create, la plateforme a dévoilé son IA Canva AI 2.0, "sa plus grande évolution depuis son lancement en 2013" – c'est ce qu'elle dit chaque année – qui marque son "entrée dans une nouvelle ère de la création assistée par l'IA". Cette fois, l'entreprise ne propose plus un outil de design, mais un assistant de production complet.

Canva AI 2.0 : toute la création à partir d'une simple demande textuelle

Le projet de l'entreprise avec Canva AI 2.0 est pour le moins ambitieux, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de transformer le logiciel de création "en une plateforme agentique conversationnelle, où les équipes peuvent passer de l'idée à l'exécution au même endroit":

L'idée est de pouvoir donner vie à ses créations en quelques clics, sans avoir à effectuer de manipulations complexes. Contrairement à avant, on ne commence plus par une page blanche ou un modèle prédéfini. Désormais, "il suffit de décrire une idée, un objectif ou les grandes lignes d'un projet, et l'IA Canva génère immédiatement un design entièrement modifiable".

Pour faire simple, le visuel se crée au fur et à mesure que l'utilisateur couche ses idées par écrit. L'IA l'accompagne dans toutes les étapes de sa création, en gardant le contexte en mémoire. Par exemple, il suffit de lui demander de "créer une campagne multicanale pour lancer nos dernières nouveautés d'été", et l'IA génère l'intégralité de la campagne. Elle peut même générer une feuille de calcul à partir d'une simple description, par exemple pour un suivi de budget, une planification de projet, un calendrier éditorial, un tableau de recherche… C'est un véritable travail collaboratif entre l'humain et la machine en quelque sorte !

© Canva

Pour donner vie aux idées de l'utilisateur, l'IA Canva AI 2.0 s'appuie sur la suite complète d'outils Canva, qu'elle utilise grâce à "l'orchestration agentique". Le traitement ciblé permet ensuite d'apporter des modifications précises au visuel sans avoir à recommencer depuis le début, en ciblant un seul élément à la fois. Il peut s'agir de remplacer une image, ajuster un titre, remanier une police… Notons qu'il est possible de personnaliser l'agent en lui fournissant des designs déjà créés afin de créer une bibliothèque de souvenirs et de définir ses préférences.

Dans le même esprit, la personnalisation intelligente permet de donner une identité visuelle à une marque (police, couleurs, style…), afin que tous les designs créés pour elle la respectent par défaut. Si cette identité vient à changer, il est possible de demander à l'IA d'appliquer les derniers changements sur tous les designs créés.

Mais l'entreprise ne veut pas que Canva AI 2.0 ne soit qu'un outil de création, elle veut aussi en faire un connecteur, une plateforme qui centralise l'ensemble du travail de l'utilisateur, les outils ainsi que ses projets. En connectant des outils comme Slack, Gmail, Notion, Zoom, Google Drive et Google Agenda – d'autres arriveront par la suite –, l'IA est capable d'y puiser des informations afin de nourrir ses créations. Elle "se base sur vos conversations, vos contenus et votre planning pour créer des designs et des documents selon vos besoins, qu'il s'agisse de générer des récapitulatifs de réunions à partir de transcriptions Zoom, de transformer des e-mails de clients en pitchs de vente ou de rédiger les newsletters de votre entreprise en fonction des données de Slack", explique le groupe. Une fonction de recherche sur le Web permet également d'intégrer des statistiques ou d'autres informations à son travail.

© Canva

Canva AI 2.0 : l'IA au cœur des outils de travail

Avec la nouvelle IA de Canva, il est aussi possible de planifier toutes ses tâches pour que l'agent les effectue en arrière-plan, y compris lorsque l'utilisateur est hors connexion. Par exemple, "générez plusieurs publications de réseaux sociaux tous les vendredis, adaptées à chaque canal et traduites dans les dix langues principales d'Europe, ou demandez à l'IA Canva d'analyser vos e-mails tous les matins et de créer des documents de briefing pour les réunions planifiées dans votre agenda."

L'agent IA permet également de générer et de modifier des travaux interactifs via le HTML, ce qui se révèle particulièrement utile pour créer un visuel interactif, réactif et compatible avec différents appareils. "Au lieu de générer à nouveau entièrement votre code à chaque modification, importez vos fichiers HTML ou vos expériences générées par IA sur Canva, et modifiez-les à l'aide de l'éditeur visuel, sans avoir à repartir de zéro", indique le communiqué.

© Canva

Enfin, Canva renforce son partenariat avec les grands acteurs de l'IA. Les utilisateurs peuvent désormais importer des contenus issus des principales plateformes d'IA, notamment Claude et ChatGPT, directement dans la plateforme. Ces contenus deviennent alors instantanément modifiables et collaboratifs, et peuvent être publiés en quelques clics sous forme de sites web entièrement fonctionnels.

Canva AI 2.0 : quel avenir pour la plateforme ?

Canva AI 2.0 est accessible en avant-première dès ce 16 avril pour le premier million d'utilisateurs qui découvriront le nouvel outil sur la page d'accueil de la plateforme. L'accès sera ensuite progressivement étendu dans les semaines suivantes.

Reste à voir dans quelle mesure ces automatisations tiendront leurs promesses dans des usages professionnels exigeants, et si cette promesse de création "en une simple demande" tiendra la route dans des cas d'usage complexes.

Avec Canva AI 2.0, l'entreprise ne se contente plus de simplifier la création graphique : elle cherche à redéfinir en profondeur la manière dont les contenus sont produits, en automatisant cette création. Derrière la promesse d'un outil "agentique", capable de générer, modifier et orchestrer des visuels à partir de simples requêtes en langage naturel, se dessine une évolution plus large de ce type de logiciels, comme on peut le voir avec Adobe Firefly et les suites bureautiques dopées à l'IA (Google Workspace, Microsoft 365).

Mais ce modèle, encore émergent, repose sur une automatisation dont les limites sont bien connues : qualité inégale des résultats, nécessité d'une supervision humaine constante et difficulté à gérer des cas d'usage complexes – et n'abordons même pas la question de la confidentialité des données. Canva parie ici sur une intégration poussée de ses outils pour se différencier, mais devra convaincre au-delà des démonstrations.