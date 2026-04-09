Pseudo WhatsApp : ce qu'il faut savoir pour bien choisir son nom d'utilisateur

Pour renforcer sa confidentialité, WhatsApp est en train de déployer un système de pseudo pour éviter d'exposer son numéro de téléphone à la vue de tous. Il est même possible de réutiliser son pseudo Instagram ou Facebook !

Depuis près de deux ans maintenant, Meta travaille activement à développer dans WhatsApp un système qui permettrait à ses utilisateurs de discuter entre eux sans avoir à partager leur numéro de téléphone. Un travail de longue haleine, puisque la fonction a longtemps été incluse dans la version bêta uniquement, même si l'entreprise prenait soin de la peaufiner petit à petit.

En novembre dernier, l'entreprise avait annoncé qu'il serait bientôt possible pour les utilisateurs de sécuriser leur pseudo même s'ils ne font pas partie des premiers bénéficiaires de la mise à jour. Cela ne devrait plus tarder puisque le site spécialisé WABetaInfo a découvert que la fonction est déployée auprès d'un groupe restreint d'utilisateurs, avant un déploiement plus large dans les prochaines semaines.

Pseudo WhatsApp : une option pour plus de confidentialité

Avec cette nouvelle fonction, Meta cherche à faire en sorte que ses utilisateurs puissent communiquer avec d'autres personnes en utilisant un pseudonyme, plutôt qu'en partageant directement leur numéro de mobile. Cela a un véritable avantage : cela permettra de renforcer la sécurité des données en supprimant la nécessité de partager son numéro pour échanger avec quelqu'un. Elle garantira également un meilleur anonymat et un contrôle accru sur ses informations personnelles, tout en simplifiant la mise en relation avec les amis, la famille ou toute autre personne. Plus besoin de mémoriser des numéros de téléphone : un nom se retient bien plus facilement.

© WABetaInfo

Normalement, lorsque l'option sera disponible, il sera possible de faire en sorte d'afficher un nouveau menu "Nom d'utilisateur" au sein des paramètres de l'application. Il y aura toutefois quelques règles à respecter. Ainsi, le pseudonyme ne devra pas être utilisé par quelqu'un d'autre, se terminer par un nom de domaine de type .com ou .net, commencer ou se terminer par un point, ni commencer par "www.". Il devra en revanche comporter entre trois et trente-cinq caractères, dont au moins une lettre, et pourra contenir des chiffres, des points et des tirets bas. Notons que, s'il est déjà utilisé ailleurs, sur Facebook ou Instagram, il faut alors confirmer que l'on en est bien le propriétaire avant de pouvoir l'utiliser sur WhatsApp.

Attention toutefois à bien prendre quelques précautions. En effet, si les pseudos Facebook, Instagram et WhatsApp sont reliés, des individus indésirables pourraient alors faire le lien entre les comptes et contacter l'utilisateur en question plus facilement. Pour éviter ce genre de soucis, Meta proposera de créer une clé de nom d'utilisateur. Celle-ci sera requise lorsqu'un nouveau contact cherchera à le contacter. Seules les personnes auxquelles il aura communiqué la clé en amont pourront donc l'ajouter sur WhatsApp en recherchant son pseudo.