Cette appli historique des smartphones Samsung va disparaître : voici ce qui va la remplacer

Une page se tourne pour les utilisateurs des smartphones Samsung ! Le constructeur sud-coréen va bientôt faire disparaître une de ses applications historiques, pourtant présente depuis le premier jour. Voici par quoi la remplacer.

Samsung est connu pour proposer tout un cas d'applications maison qui servent d'équivalent à celles de Google. Mais, parfois, tout ne fonctionne pas comme prévu, et le constructeur sud-coréen est obligé d'en abandonner certaines. Et c'est justement ce qui va se passer. Une de ses applications phares est sur le point de mettre la clé sous la porte.

En effet, Samsung Messages tirera sa révérence à compter du mois de juillet 2026, mais seulement pour les appareils tournant sous Android 12 ou plus – les versions antérieures du système d'exploitation ne sont en revanche pas concernées par ce changement. Elle cessera non seulement d'être proposée en téléchargement, mais également de fonctionner. Il ne sera plus possible de converser avec ses proches, que ce soit par SMS ou RCS. Bref, ce sera une vraie application fantôme, complètement inutile et bonne à être supprimée.

Ce n'est pas vraiment une surprise en soi, puisqu'elle n'était déjà plus installée par défaut sur les derniers appareils de la marque. Toujours est-il que, si jamais vous utilisez encore la messagerie sur votre smartphone pour discuter avec vos proches, vous allez devoir migrer vers une autre application !

© Samsung

Et justement, Samsung invite les millions d'utilisateurs concernés à passer à Google Messages, qui a déjà pris la relève sur les appareils les plus récents de la marque en étant installé par défaut. Le constructeur met en avant plusieurs avantages qui découlent de ce changement, à savoir une sécurité renforcée grâce à des filtres anti-spam et à la détection des arnaques par intelligence artificielle. La messagerie de Google propose également le partage de contenus en haute qualité, les indicateurs de saisie en temps réel et des conversations de groupe enrichies grâce au RCS. Enfin, ceux qui apprécient l'IA pourront profiter de l'intégration de Gemini, que ce soit pour obtenir des réponses intelligentes ou retoucher les photos avant de les envoyer.

Pas sûr que ces avantages parviennent toutefois à calmer la grogne des utilisateurs, qui laissent éclater leur mécontentement sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Reddit. "Je n'ai jamais aimé une autre messagerie comme celle de Samsung. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Google exerce un contrôle de plus en plus grand, et oui, on dirait bien que les smartphones Samsung et les autres appareils Android sont en train de se transformer en smartphones Pixel", se lamente ainsi un membre. Et il est loin d'être le seul !

Pour faciliter la transition entre Samsung Messages et Google Messages, le constructeur va envoyer une notification dans l'application afin de guider ses utilisateurs pas à pas. La démarche est extrêmement simple à faire. Commencez par télécharger depuis le Play Store ou par ouvrir Google Messages. Un message devrait normalement apparaître, indiquant : "Pour utiliser Messages, définissez-la comme application SMS par défaut".

Appuyez sur "Définir comme application SMS par défaut" et sélectionnez l'application – il s'agit d'une icône blanche avec une bulle de conversation bleue. Enfin, confirmez en appuyant sur "Définir par défaut". Si jamais vous avez malencontreusement refusé de faire de Google Messages votre appli par défaut ou que vos conversations ne se transfèrent pas, suivez le guide proposé par Samsung pour régler le problème.

Et si vous n'êtes vraiment pas fan de Google ou que vous n'aimez pas que l'on vous force la main, vous pouvez toujours utiliser des alternatives comme Signal, Textra SMS ou Handcent SMS. Ce ne sont pas les options qui manquent !